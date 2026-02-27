  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    PREMIUM   D+   |   Novice

    Inšpektorat za delo v lov na kršitelje: kdo ni izplačal božičnice?

    Inšpektorat za delo je že opravil 70 nadzorov in ugotovil določene kršitve pri izplačilu zimskega regresa. Po 31. marcu še usmerjeni nadzor.
    Na inšpektoratu za delo pojasnjujejo, da so na podlagi začasnih ugotovitev obravnavali 26 kršitev. Foto Leon Vidic
    Maja Grgič
    27. 2. 2026 | 05:00
    27. 2. 2026 | 06:16
    4:52
    Inšpektorat za delo je od 18. decembra lani, ko se je iztekel rok za obvezno izplačilo zimskega regresa oziroma božičnice, opravil 70 inšpekcijskih nadzorov in ugotovil 26 kršitev. Usmerjeni nadzor inšpektorat napoveduje po 31. marcu, ko se izteče zadnji rok za izplačilo celotnega zimskega regresa.

    Vsi delodajalci so morali lani do 18. decembra zaposlenim in sorazmerno tudi nekdanjim sodelavcem izplačati najmanj 639 evrov božičnice. Družbe, ki niso delile dobička ali nagrajevale poslovodstva, so lahko delavcem decembra izplačale le 150 evrov, preostanek pa do konca marca letos. To je tudi skrajni rok za nakazilo te obveznosti za podjetja, ki so v likvidnostnih težavah.

