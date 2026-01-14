Višina minimalne plače predpostavlja, da en obrok stane manj kot dva evra

Prejšnji mesec je Inštitut za ekonomske raziskave izdal končno poročilo za izračun minimalnih življenjskih stroškov. Njihov izračun po zakonu o minimalni plači vzpostavlja neposredno povezavo med minimalnimi stroški in višino minimalne plače. Ker se minimalna plača določi v razponu od 120 do 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov, je verodostojnost izračuna izredno pomembna.

Poročilo IER, ki je ključno za uskladitev minimalne plače, pravi, da povprečno porabimo 1,90 evra za en obrok.

Za izračun prehrambne košarice je IER vzel referenčnega potrošnika, moškega, starega od 19 do 64 let. Ugotovili so, da naj bi povprečen slovenski moški za nakup »uravnotežene diete« namenil 172,69 evra na mesec. Ta vsota ne predpostavlja, da se vedno kupuje najcenejše možne izdelke.

Po izračunih IER naj bi torej odrasel Slovenec na dan porabil 5,70 evra za hrano, oziroma 1,90 evra na obrok. Če sledimo smernicam Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo in imamo čez dan štiri redne obroke, pa 1,40 evra na obrok.

Po podatkih Eurofounda naj bi kupna moč v zadnjih dveh letih zaradi zakonsko minimalnih uskladitev z inflacijo padla.

Cena prehrambne košarice je sestavni del izračuna minimalnih življenskih stroškov. Če se ministru za delo takšna vsota zdi realistična, bo minimalno plačilo dvignil v višini 120 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov, če pa ne, pa bliže 140 odstotkom.