Internetna prodaja kot rešitev v sili

Kitajski avtomobilski proizvajalec Geely je uvedel storitev, s pomočjo katere bodo njegove stranke avtomobile lahko kupovale po spletu, proizvajalec pa jim jih bo dobavljal kar domov. Na ta način bi radi oživili prodajo, ki je zaradi izbruha koronavirusa na Kitajskem skoraj povsem zamrla.



Kot so zapisali na spletni strani družbe Geely, so ena prvih znamk, ki je uvedla »brezkontaktno« kupovanje vozil. Stranka lahko naroči in si hkrati izbere opremo vozila po spletu, Geely pa v sodelovanju z najbližjim lokalnim trgovcem ponuja tudi preizkusne vožnje, ki se začnejo pri kupcu doma. V prvem tednu (sredi februarja), ko so uvedli to možnost, naj bi se naročila v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečala za petkrat. Geely je sicer takšno prodajo organiziral že prej, a takrat v sodelovanju z zunanjimi partnerji, tokrat pa so se zadeve lotili sami. Kot poroča Reuters, so tudi drugi proizvajalci, kot so Mercedes-Benz, BMW in Tesla, v zadnjih tednih začeli močno spodbujati prodajo po spletu.

Novi model izključno prek spleta

Geely naj bi sicer februarja izdelal le tretjino količine avtomobilov, kot jih sicer proizvede na mesec, a v podjetju le računajo, da se bo 90 odstotkov njihovih zaposlenih do konca meseca vrnilo na delo. Geely je sicer eno bolj aktivnih zasebnih kitajskih avtomobilskih družb, lani so izdelali 1,36 milijona vozil, v kratkem pa naj bi se združili v enotno podjetje s švedsko avtomobilsko družbo Volvo Cars (letna proizvodnja 0,7 milijona avtov), ki je sicer prav tako v lasti krovnega podjetja Zhejiang Geely.

Morda je le naključje, a Geely je včeraj svoj povsem novi model geely icon predstavil izključno prek spleta, kar naj bi si na Kitajskem ogledalo več milijonov ljudi, za avtomobil pa da so nekaj ur po predstavitvi prejeli 30 tisoč naročil. Gre za sodobno oblikovanega športnega terenca, ki je v smislu pogona blagi hibrid.



Koronavirus je prodajo avtomobilov na Kitajskem v mesecu februarju skoraj povsem ustavil. Po podatkih tamkajšnjega avtomobilskega združenja je bila prodaja v prvih dveh tednih prejšnjega meseca kar za 92 odstotkov nižja, na dan so jih prodali komaj nekaj več kot 800. Tudi če bi se zadeve glede virusa umirile, ocenjujejo, da bo padec na mesečni ravni najmanj 70-odstoten, v dveh mesecih pa 40-odstoten.



Ne glede na pričakovanja v zvezi s koronavirusom naj bi kitajske oblasti razmišljale o podaljšanju subvencij za električne avtomobile, ki bi se sicer po lanskem znižanju ugodnosti letos povsem iztekle.