Interventno podaljšanje rudarskih pravic za tri leta

Vlada je na sprejela predlog interventnega zakona za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij. Predlog predvideva, da se rudarske pravice podaljšajo za tri leta s sklenitvijo aneksa. Na ministrstvu za naravne vire in prostor napovedujejo spremembe zakona o rudarstvu.

Vlada predlaga državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po nujnem postopku, da se preprečijo težko popravljive posledice. »Cilj zakona je predvsem zagotoviti stabilnost in predvidljivost poslovanja podjetij, ki na podlagi rudarskih pravic izkoriščajo mineralne surovine in s tem tudi zagotavljajo nemoteno in neprekinjeno oskrbo teh surovin gospodarstvu,« so zapisali po seji vlade. Kot morebitne škodljive posledice nepodaljšanja koncesij omenjajo težave za okoli sto podjetij, ki neposredno zaposlujejo več tisoč ljudi, ter prekinitev dobavnih verig s strateškimi domačimi surovinami za več kot sto odjemalcev v panogah, ki so zaradi energetske draginje že tako ogrožene in ki zaposlujejo več tisoč ljudi. Tako bi bile prizadete tudi steklarska, livarska in papirna industrija, ki bi morale strateške surovine uvažati iz tujine po višji ceni.

»V predlogu zakona je predvideno, da se rudarske pravice podaljšajo za tri leta s sklenitvijo aneksa. Za tako podaljšanje ni potrebna nobena odločba, saj bo sklenitev aneksa povzročila, da se po samem zakonu podaljša tudi rudarska pravica,« o tem, kakšna je ključna rešitev iz interventnega zakona, sporočajo z ministrstva za naravne vire in prostor.

Zaostanki na ministrstvu

Kako je sploh prišlo do razmer, ko je za podaljšanje rudarskih pravi potreben interventni zakon in je ogrožen obstoj številnih podjetij? Letos in prihodnje leto se številnim nosilcem rudarskih pravic iztečejo koncesijske pogodbe za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine. Decembra lani so podjetja vložila več kot sto vlog za podaljšanje rudarske pravice. Vendar na ministrstvu teh vlog ne bodo pravočasno rešili, pojasnjujejo v obrazložitvi zakona: »Do junija 2023 zaradi posledic ustavitve postopkov v času epidemije covida-19 na področju upravnih postopkov in postopkov sprejemanja prostorskih aktov tako ne bo mogoče izpeljati postopkov za podaljšanje rudarskih pravic.« Na pregled vlog za pridobitev koncesije čaka še približno 80 vlog. S triletnim podaljšanjem koncesij bodo na ministrstvu dobili čas za odpravo zaostankov.

Cene bodo naraščale

Gradbena podjetja sicer pričakujejo spremembo zakonodaje, ki bo omogočala odpiranje novih kamnolomov. Sicer se bodo cene mineralnih surovin, potrebnih za izvajanje tudi infrastrukturnih projektov, še povečevale, ocenjuje član uprave murskosoboškega gradbinca Pomgrad Kristian Ravnič: »Zakonodaja v praksi onemogoča odpiranje novih gramoznic in kamnolomov. Že danes se velik del tega materiala pripelje iz tujine, kar pa zaradi večjih stroškov prevoza in zmanjšane konkurence pri ponudnikih dviguje cene.«

Ministrstvo za naravne vire in prostor napoveduje, da bo prihodnje leto začelo postopek zakona o rudarstvu, ki bo urejal »nekatera odprta vprašanja na področju rudarstva«.