Intesa Sanpaolo Bank z novo poslovalnico v BTC

V času, ko se bančništvo hitro spreminja pod vplivom digitalizacije, trajnosti in spreminjajočih se pričakovanj strank, ostaja človeški, to je osebni pristop temeljni gradnik zaupanja, pravijo v Intesi Sanpaolo Bank, članici ene največjih bančnih skupin v Evropi – Intese Sanpaolo. To vizijo uresničujejo z odprtjem nove, sodobne poslovalnice v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC. Poslovalnica je v Kristalni palači in že sprejema nove stranke.

Nova poslovalnica, sicer že 41. v mreži poslovalnic Intesa Sanpaolo Bank po Sloveniji, predstavlja več kot zgolj nov prostor. Uteleša sodoben pristop k bančništvu, ki združuje digitalno učinkovitost s pristno osebno bližino.

Sodobno razumevanje bančništva

»V središče vsega postavljamo stranke. Skupina Intesa Sanpaolo razvija edinstven model in nenehno posodablja svoj poslovni pristop, da bi izboljšala uporabniško izkušnjo ter zagotovila celovite, prilagojene rešitve,« pojasnjuje Natascia Noveri, izvršna direktorica maloprodajne mreže in upravljanja premoženja v Diviziji mednarodnih bank v skupini Intesa Sanpaolo. Po njenih besedah je tisto, kar zdaj prinaša ključno razliko, »ne le zagotavljati digitalno priročnost, ampak jo povezati s človeškim nasvetom in resnično bližino do naših strank. Intesa Sanpaolo Bank je banka, ki združuje digitalne storitve z osebnim pristopom in strankam zagotavlja učinkovito uporabniško izkušnjo, obogateno z osebnim vodenjem ter pristno bližino,« dodaja Noveri.

Izkoriščanje sinergij

Kot del ene najmočnejših bančnih skupin v Evropi – vodilne v Italiji in prisotne tudi v državah srednje in vzhodne Evrope – Intesa Sanpaolo Bank izkorišča sinergije in strokovno znanje skupine Intesa Sanpaolo.

»Dostop do finančnih praks, inovativnih tehnologij in globalnih izkušenj skupine Intesa Sanpaolo nam omogoča razvoj storitev, ki so primerljive z najboljšimi v Evropi, a hkrati prilagojene slovenskemu trgu,« pravi Luigi Fuzio, predsednik uprave Intesa Sanpaolo Bank, ter spominja, da je banka do leta 2017 delovala pod imenom Banka Koper. »Leta 2025 praznujemo 70. obletnico delovanja. Naša zgodba se je začela pred sedemdesetimi leti s preprostim poslanstvom – biti blizu ljudem in podpirati njihove ambicije. To vodilo se ni spremenilo do danes, čeprav je banka skozi leta delovala pod različnimi imeni. Pridružitev skupini Intesa Sanpaolo leta 2001 nam je odprla nova obzorja – dala nam je moč mednarodne banke, ki spodbuja rast v skupnostih, v katerih deluje,« pojasnjuje Fuzio.

Tretja največja banka v državi

»Da bi ohranili in še dodatno okrepili naš vodilni položaj v Sloveniji, je za nas ključno, da celovito oskrbujemo stranke po celotnem ozemlju države – ne le na obalnem območju, kjer imamo izrazito vodilno vlogo, ampak tudi v osrednji Sloveniji, Ljubljani in vzhodnem delu države. Nova poslovalnica v ljubljanskem BTC tako predstavlja otipljiv izraz naše strateške zaveze, da postanemo resnično vseslovenska banka – prisotna in dejavna tudi v glavnem mestu, kjer utrjujemo svojo prisotnost in poglabljamo odnose s strankami. Naš cilj je, da jim storitve zagotavljamo ne le prek naprednih digitalnih kanalov, ampak tudi prek nove generacije sodobnih, brezgotovinskih poslovalnic, zasnovanih za osebno in svetovalno usmerjeno bančno izkušnjo,« dodaja.

»Poleg tega,« še poudarja Fuzio, »podaljšani delovni čas nove poslovalnice, ki je odprta do 18. ure, je v slovenskem bančnem prostoru nekaj edinstvenega in tako strankam zagotavlja posebno udobje in dostopnost«.

Strokovna pomoč pri finančnih odločitvah

Zanimivo je, da raziskave med potrošniki pričajo o nostalgičnosti po bančnih poslovalnicah, čeprav jih stranke danes le redko potrebujejo, saj večino storitev lahko opravijo digitalno. Po drugi strani ti podatki razkrivajo globljo resnico – da ljudje, tudi v digitalni dobi, še vedno cenijo osebni stik, zaupanje in občutek varnosti v odnosu s svojo banko. To še posebno velja pri sprejemanju pomembnih finančnih odločitev, kot so stanovanjska posojila, dolgoročni prihranki in naložbe v sklade, kjer osebno svetovanje, strokovna pojasnila in občutek zaupanja še vedno odločilno vplivajo na končno odločitev komitentov.

»Ko širimo svojo fizično in digitalno prisotnost z novimi poslovalnicami, želimo hkrati poudariti pomen osebnega, neposrednega posveta v sodobnem bančništvu. Medtem ko se digitalne rešitve nenehno razvijajo in prinašajo udobje, številni finančni produkti in storitve še vedno zahtevajo človeški pristop. Zaupanje se gradi skozi pristno in strokovno interakcijo. Naši svetovalci zagotavljajo prilagojeno podporo in usmeritve, da strankam pomagajo pri upravljanju njihovih finančnih potreb. Verjamemo, da so nekateri pogovori preprosto najučinkovitejši v živo, saj spodbujajo sodelovanje in samozavest pri sprejemanju odločitev. Tudi pri uvajanju inovacij, ostajamo zavezani združevanju napredne tehnologije z osebnim pristopom, ki nas opredeljuje,« pojasnjuje Mojca Kovač, članica uprave, odgovorna za poslovno mrežo. Pri tem dodaja, da nova poslovalnica v BTC ni le še en korak v širjenju mreže, ampak tudi jasen signal, da Intesa Sanpaolo Bank gradi prihodnost bančništva na vrednotah zaupanja, strokovnosti in inovativnosti – z ljudmi in za ljudi.