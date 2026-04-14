Intesa Sanpaolo stavi na investicijsko svetovanje

Banka Intesa Sanpaolo, članica Skupine Intesa Sanpaolo, predstavlja novo komunikacijsko kampanjo in pozicioniranje blagovne znamke s sloganom Zaupajte dobremu nasvetu, ki se bo postopoma uvajala v vseh bankah Skupine Intesa Sanpaolo v okviru Divizije mednarodnih bank v srednji in vzhodni Evropi ter v Egiptu. Novo pozicioniranje blagovne znamke odraža prepoznano vodilno vlogo Skupine Intesa Sanpaolo v Evropi na področju upravljanja sredstev, investicijskega svetovanja in distribucije zavarovanj. Poslovni načrt Skupine Intesa Sanpaolo za obdobje 2026–2029 razvoj Divizije mednarodnih bank opredeljuje kot eno ključnih gonil trajnostne rasti, pri čemer osrednji element rasti predstavlja širitev svetovalnih zmogljivosti. Podroben razvojni načrt predvideva širitev svetovalnih mrež v drugih hčerinskih bankah Intese Sanpaolo, s čimer se na teh trgih spodbuja razvoj storitev upravljanja sredstev, investicijskega svetovanja in distribucije zavarovanj. »Naša vloga je, da kot zanesljiv finančni partner strankam stojimo ob strani pri njihovih odločitvah ter jim zagotavljamo razumljive, odgovorne in njim prilagojene nasvete, ki temeljijo na dolgoročnem medsebojnem zaupanju in odnosu. Naš cilj je ustvarjati dodano vrednost za naše stranke, pri čemer temeljimo na preizkušenih in mednarodno uveljavljenih kompetencah Skupine,« je povedala predsednica uprave Banke Intesa Sanpaolo Mojca Kovač.