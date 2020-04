FOTO:Intra Lighting pospešeno dela na selitvi tovarne

Marjeta in Marino Furlan (na sredini) sta lani prejela nagrado Delova podjetniška zvezda 2019; nagrajencema sta zaploskala tudi Luka Podlogar, predsednik uprave Generali Investments, in Stojan Petrič, predsednik strokovne komisije Delove podjetniške zvezde (desno). FOTO: Voranc Vogel/Delo

Avgusta selitev na novo lokacijo

Podjetje Intra lighting ustvarja svetilke, ki bodo imele vonj in dodatne zaslone, vsrkavale bodo hrup in se v 99 odstotkih približale sončni svetlobi. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Ljubljana – V podjetju Intra lighting vse od razglasitve pandemije novega koronavirusa proizvodnja nemoteno deluje, vendar v nekoliko manjšem obsegu in ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov, ustrezni pripravi in močni oskrbovalni verigi. Večina zaposlenih v pisarnah dela od doma, v torek po veliki noči pa se zaradi priporočil o sproščanju gospodarstva začnejo postopoma vračati v prostore podjetja.Podjetje obenem veliko energije usmerja v selitev tovarne iz Mirna v Šempeter, ki se bo zaključila avgusta. Vrednost vložka v novo tehnologijo, avtomatizacijo, robotizacijo in obnovo stavb, brez nakupa, bo znašala med sedem in osem milijonov evrov, so sporočili iz podjetja, ki je lani prejelo naziv Delova podjetniška zvezda 2019 . Kot pravijo, predstavlja ta investicija osnovo za nadaljnjo rast v prihodnjih petih letih.Po mesecu epidemije v Intra lightingu ne občutijo večjih sprememb, saj nova naročila prihajajo dnevno in projekti tečejo. Največje tveganje bi lahko pomenila redna dobava materialov in komponent ter transport do kupcev, a jim je zaradi trdne oskrbovalne verige doslej uspelo zagotoviti vse potrebno za izdelavo svetil. »Za naprej je težko napovedovati, saj imamo veliko dobaviteljev v Italiji in drugih državah EU, ki jih je epidemija močno dotolkla in so tovarne morali zapreti,« pravijo v podjetju.»Večini zaposlenih so, kjer je bilo možno, omogočili delo od doma, zaposlenim v tovarni pa varno okolje in možnost izbire izmene zaradi varstva otrok. Razdalja med posamezniki je najmanj 1,6 metra, zdaj je vmes tudi pregrada. Takoj ko so bile na voljo, so jim priskrbeli tudi zaščitne maske in rokavice. Prihodnji teden pa se v prostore podjetja začnejo postopoma vračati tudi pisarniški delavci, s tem da strogi ukrepi za preprečevanje širitve virusa, ki jih je podjetje sprejelo na priporočilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ostajajo,« še navajajo v podjetju.Gradbena dela na lokaciji v Šempetru pri Gorici pospešeno tečejo, saj se morajo zaključiti do avgusta, ko bosta tako upravni del kot tovarna dokončno preseljena iz Mirna v Šempeter. Takoj po podpisu pogodbe s Hitom v začetku marca so začeli najprej pripravljalna, nato še gradbena dela. »Gre za vzdrževalna dela na obnovi strehe, fasade in novih tlakov, z novo toplotno izolacijo zaradi bistvenega povečanja energetske učinkovitosti in udobja zaposlenih.«Selitev, ki bo zahtevna, se bo sicer začela v začetku junija in se zaključila konec avgusta. »Z nakupom nekdanjega Cimosa je podjetje pridobilo 1200 kvadratnih metrov v pritličju, kar omogoča bistveno boljšo logistiko tovarne. Rešitev, ki bi bila za podjetje optimalna, pa je odpadla zaradi izgube atletske dvorane, ki je pomenila tudi zelo visoke dodatne stroške.«