Živi laboratorij za nizkoogljično gradnjo prihodnosti

Skupina GIC je v Rogaški Slatini včeraj slavnostno odprla Mednarodni center za trajnostno gradnjo (MCTG). Center s površino 4000 kvadratnih metrov je stal približno deset milijonov evrov, naložba pa se jim bo zaradi inovativne rešitve GE4ZERO, ki so jo zasnovali s podjetjem Dewesoft, povrnila v sedmih letih. Stavba je namreč energijsko samozadostna in skoraj ničemisijska. MCTG je zasnovan kot referenčni objekt, živi laboratorij, kjer v praksi preverjajo rešitve za gradnjo prihodnosti.

Direktor GIC Gradnje dr. Rok Cajzek je dejal, da so se za postavitev MCTG odločili, ker so po eni strani potrebovali novo stavbo, hkrati pa so želeli narediti nekaj posebnega, pokazati, kaj je zdaj mogoče in kaj se zmore. Z Dewesoftom so poskrbeli za poseben način ogrevanja in hlajenja stavbe, to je inovativna rešitev GE4ZERO. Dewesoft jo je sicer pilotno že uporabil v Trbovljah, a za stavbo v Rogaški Slatini so šli še korak dlje, je povedal Cajzek: »Ta hiša je tudi prezračevana. Ima kuhinjo, restavracijo, zajtrkovalnico, fitnes in sobo za jogo. Vse te vsebine so zahtevale še malo več inženiringa oziroma razvoja, zato lahko rečemo, da je to prva poslovna stavba s takšnim sistemom.«