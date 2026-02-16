Investicije v gradbeništvu ohranile gospodarsko rast

Lanska rast BDP znašala 1,1 odstotka, v zadnjem četrtletju dva odstotka.

Po podatkih statističnega urada je gospodarska rast Slovenije lani znašala 1,1 odstotka, potem ko se je BDP v zadnjem lanskem četrtletju povečal za dva odstotka. K rasti v zadnjem lanskem četrtletju so največ prispevale bruto investicije, ki so se povečale za kar 13,2 odstotka, ugotavlja Surs. Pri tem so se bruto investicije v osnovna sredstva povečale za 12 odstotkov. Največ so k rasti prispevale investicije v zgradbe in objekte, ki so se skupno dvignile za 17,3 odstotka, pri čemer so se investicije v stanovanjske zgradbe povečale za 1,6 odstotka, v druge zgradbe in objekte pa za 22,7 odstotka. Bojan Ivanc. FOTO: Jože SuhadolnikBojan Ivanc glavni ekonomist GZS Industrijska proizvodnja v predelovalni dejavnosti v Sloveniji je bila lani nižja za 1,5 odstotka in je bila s tem najnižja v ...