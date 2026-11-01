Investicije v umetno inteligenco ohranjajo dinamiko

Smo v težko pričakovanem obdobju, verjetno enem ključnih obdobij leta, ki ga spremlja veliko živčnosti. To je namreč teden najpomembnejših objav poslovnih rezultatov tehnoloških velikanov na eni strani ter makroekonomskih in političnih tveganj na drugi. Poleg tega so na sporedu še pomembne monetarne odločitve v Združenih državah Amerike in Evropi ter usmeritve centralnih bank za prihodnost. Ameriška centralna banka (Federal Reserve) je na zasedanju v sredo pustila obrestne mere nespremenjene, s čimer je nakazala previdnost pred vmesnimi volitvami v ZDA. Hkrati predsednik Feda ni dal jasnega signala o morebitnem zvišanju obrestnih mer na decembrski seji, izpostavil pa je, da bo zbiranje dodatnih informacij pomagalo določiti ustrezno naravnanost denarne politike za pravočasno vrnitev inflacije k dvoodstotnemu cilju. Tudi Evropska centralna banka je obrestno mero ohranila nespremenjeno in opozorila na tveganje višjih cen energentov, kar bi lahko vodilo v višjo inflacijo in nižjo gospodarsko rast.

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Dodatno negotovost in previdnost na kapitalske trge prinaša neposredna bližina vmesnih volitev v ZDA (3. novembra). Ankete kažejo, da bodo demokrati verjetno dobili večino v predstavniškem domu, boj za senat pa je tesnejši. Poudariti je treba, da bo Donald Trump tudi, če bodo demokrati prevzeli nadzor tako nad predstavniškim domom kot nad senatom, še vedno ohranil pravico do veta. To bi pomenilo, da bi se uresničevanje zamisli ameriškega predsednika upočasnilo, ne bi pa nujno pomenilo političnega preobrata v popolnoma drugo smer.

Ne glede na politične okoliščine je v ospredju predvsem sezona objav poslovnih rezultatov za tretje četrtletje (Q3). Ameriški tehnološki velikani, kot so Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL) in Meta Platforms (META), so podatke o poslovanju predstavili ta teden. Podatki potrjujejo izjemno rast prihodkov v oblačnih storitvah in na področju umetne inteligence. Vendar so vlagatelji postali pozorni tudi na druge segmente poslovanja. Microsoft je presegel pričakovanja o dobičku in prihodkih v vseh segmentih, nadaljuje pa se tudi visoka rast oblačne platforme Azure. Višjo rast od pričakovanj so napovedali tudi za tekoče, zadnje letošnje četrtletje. Obsežne kapitalske naložbe (CapEx) v infrastrukturo za umetno inteligenco so bile nekoliko nižje od napovedanih, vendar ne zaradi zmanjševanja naložb, ampak zaradi omejitev pri dobavah. Podjetje je v ponedeljek tudi napovedalo, da približno 60.000 zaposlenim omogoča prostovoljni odhod iz podjetja z odpravnino, kar predstavlja več kot četrtino (okoli 27 odstotkov) vseh zaposlenih. S to potezo naj bi privarčevali od 12 do 15 milijard dolarjev na leto (ocena analitikov). Še večjo rast pri oblačnih storitvah je izkazal Alphabet (Google), vendar so drugi, tradicionalni segmenti nekoliko zaostali, zaradi naložb pa je bil tudi prosti denarni tok negativen, kar je po objavi povzročilo velik padec delnice. Kljub temu naložb v letu 2026 ne bodo zniževali, letos pa naj bi jih celo precej povečali.

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Dinamika objav je v Evropi nekoliko počasnejša. Med večjimi družbami sta rezultate ta teden objavili farmacevtski družbi Novartis in GSK (prej Glaxo Smith Kline). Novartis je predstavil zelo solidne rezultate, ki jih poganjajo ključni inovativni izdelki, kot so zdravila za zdravljenje raka na dojki in multiple skleroze ter radioligandna terapija za zdravljenje raka. Rast prihodkov je bila štiriodstotna, osnovni (core) dobiček iz poslovanja pa se je povečal za 11 odstotkov. Podjetje je zvišalo napoved osnovnega dobička iz poslovanja za celotno leto, napoved rasti prihodkov pa je ohranilo. Podobno rast prihodkov je zaznala tudi britanska farmacevtska družba GSK.

Kljub precej veliki volatilnosti trgov ameriška indeksa S&P 500 in Nasdaq Composite nihata blizu zgodovinskih vrhov (Nasdaq 100 nekoliko bolj oddaljen), sektorsko gledano pa so se razmerja precej spremenila z rotacijo iz tehnološkega sektorja. Ob še vedno izjemni rasti dobičkov v tehnološkem sektorju postajajo vrednotenja tega sektorja na sedanjih ravneh v zgodovinski primerjavi spet razmeroma privlačna.