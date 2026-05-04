Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

Na spletnem portalu Pošta-NAI Significa bodo 13. maja 2026 od 13. do 16. ure spletne javne dražbe za poslovne prostore v lasti Pošte Slovenije d. o. o. Na razpisanih dražbah so naprodaj prostori na elitni lokaciji v Portorožu, dve večji poslovni stavbi, v Murski Soboti in Novi Gorici, ter poslovni prostori v Ljubljani, Mariboru in na drugih odličnih lokacijah po Sloveniji.

Poslovna stavba Nova Gorica FOTO: Anže Petkovšek

V središču Nove Gorice (Kidričeva ulica 19) je naprodaj trinadstropna etažirana poslovna stavba s storitvenimi in pisarniškimi prostori ter 12 zunanjimi parkirnimi mesti. Objekt je na območju centralnih dejavnosti (trgovina, storitve, gostinstvo, poslovne dejavnosti in manjše obrti), dovoljene so tudi spremljajoče dejavnosti. V neposredni bližini so ločeno naprodaj tudi prostori poštne poslovalnice.

Poslovni prostori na Trgu revolucije v Mariboru FOTO: Pošta Slovenije

V Mariboru (Trg revolucije 8) so naprodaj poslovni prostori nekdanje poštne poslovalnice v pritličju in delno kleti, primerni za storitvene ali prodajne dejavnosti. Prostori imajo tri ločene vhode, posebnost pa je tudi ločen prostor z lastnim vhodom (52 m²), primeren za lokal.

Na Framski ulici 11 v Mariboru so naprodaj nezasedeni pisarniški prostori v 1. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe (327,4 m²). Obsegajo 11 pisarn, mini kuhinjo in sanitarije. Prostori so opremljeni, naravno osvetljeni in dostopni z dvigalom ter imajo lasten vhod.

Poslovni prostori na Zaloški cesti v Ljubljani FOTO: Pošta Slovenije

V Ljubljani (Zaloška cesta 275 A) so v pritličju stavbe naprodaj klimatizirani poslovni prostori (282 m²) z večjim prostorom za stranke in drugimi spremljajočimi prostori. Pripada jim tudi garažni prostor z dvema parkirnima mestoma.

V središču Murske Sobote (Trg zmage 6) je naprodaj večinski del štirinadstropne poslovne stavbe s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, garažo in kletjo v sosednji stavbi. Prostori v pritličju so primerni za trgovsko-storitvene dejavnosti, v nadstropjih pa so pisarniški prostori.

Poslovna stavba v središču Murske Sobote FOTO: Pošta Slovenije

V Ljubljani (Cesta II. grupe odredov 39, Ljubljana Dobrunje) ter v Dramljah, na Jesenicah in Ponikvi bodo na dražbi na voljo poslovni prostori nekdanjih poštnih poslovalnic, prav tako tudi poslovni prostori v pritličju Trgovskega centra Mercator Štore, kjer trenutno posluje poštna poslovalnica.

Za sodelovanje na dražbi se registrirate na spletnem portalu Pošta-NAI Significa in ob prijavi vplačate varščino v višini 5 odstotkov od izklicne cene za izbrano dražbo. Varščina je nezavezujoča. Če jo boste vplačali in pozneje ne boste dražili nepremičnine, vam bo varščina vrnjena v treh delovnih dneh po dražbi. Rok za vplačilo varščin je 12. maj 2026 do 13. ure oz. 24 ur pred začetkom dražbe.

Razpisni pogoji so objavljeni v razpisu pri posamezni dražbi:

poslovni prostori Portorož (Obala 43 a) površine 368 m 2 , izklicna cena 909.000 EUR

, poslovni prostori Nova Gorica (poslovna stavba) , Kidričeva ulica 19, površine 1.312 m 2 ter 12 parkirnih mest, izklicna cena 1.119.000 EUR

, poslovni prostori Nova Gorica (poštna poslovalnica) , Kidričeva ulica 19, površine 321 m 2 ter zemljišče površine 617 m 2 , izklicna cena 449.000 EUR

, poslovni prostori Maribor (Trg revolucije 8) površine 329 m 2 , izklicna cena 259.000 EUR

, poslovni prostori Ljubljana Zalog (Zaloška cesta 275 a), površine 282 m 2 , izklicna cena 319.000 EUR

, poslovni prostori Murska Sobota površine 2.167 m 2 , z garažo in kletjo površine 464 m 2 (v drugi stavbi) ter funkcionalnim zemljiščem površine 186 m 2 , izklicna cena 1.175.000 EUR

, poslovni prostori Dramlje (Dramlje 9) površine 36 m 2 , izklicna cena 33.900 EUR

, poslovni prostori Jesenice (Cesta maršala Tita 17) površine 532 m 2 , izklicna cena 199.000 EUR

, poslovni prostori Ljubljana Dobrunje (Cesta II. grupe odredov 39) površine 143 m 2 , izklicna cena 279.000 EUR

, poslovni prostori Maribor (Framska ulica 11) površine 327 m 2 , izklicna cena 349.000 EUR

, poslovni prostori Ponikva (Ponikva 24 d) površine 107 m 2 , izklicna cena 76.900 EUR

, poslovni prostori Štore (Udarniška ulica 3) površine 124 m2, izklicna cena 140.200 EUR

Pred dražbo je po predhodnem dogovoru možen ogled nepremičnin. Kontaktne osebe, s katerimi se dogovorite za ogled nepremičnin, so navedene na spletnem portalu pri vsakem predmetu prodaje posebej.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije