Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

30. septembra 2026 bodo na spletnem portalu Pošta-NAI Significa, v časovnem oknu med 13.00 in 16.00 uro, potekale spletne javne dražbe za poslovne prostore v lasti Pošte Slovenije d.o.o. Med razpisanimi dražbami so naprodaj prostori na elitni lokaciji v Portorožu, dve večji poslovni stavbi na odličnih lokacijah v Murski Soboti in Novi Gorici, ter poslovni prostori v Ljubljani in Mariboru.

V centru Nove Gorice (Kidričeva ulica 19) je naprodaj trinadstropna etažirana poslovna stavba s storitvenimi in pisarniškimi prostori ter 12 zunanjimi parkirnimi mesti. Objekt se nahaja na območju centralnih dejavnosti (trgovina, storitve, gostinstvo, poslovne dejavnosti in manjše obrti), dovoljene so tudi spremljajoče dejavnosti. V neposredni bližini so ločeno naprodaj tudi prostori poštne poslovalnice Nova Gorica.

V Mariboru (Trg revolucije 8) so naprodaj poslovni prostori nekdanje poštne poslovalnice v pritličju in delno kleti, primerni za storitvene ali prodajne dejavnosti. Prostori imajo tri ločene vhode, posebnost pa je tudi ločen prostor z lastnim vhodom (52 m²), primeren za lokal.

Poslovni prostori na Framski ulici v Mariboru FOTO: Pošta Slovenije

Na Framski ulici 11 v Mariboru so naprodaj nezasedeni pisarniški prostori v 1. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe (). Obsegajo 12 pisarn ter mini kuhinjo s sanitarijami. Prostori so opremljeni, naravno osvetljeni in dostopni z dvigalom ter imajo lasten vhod.

V Ljubljani (Zaloška cesta 275a) so v pritličju stavbe naprodaj klimatizirani poslovni prostori (282 m²) z večjim prostorom za stranke in ostalimi spremljajočimi prostori. Pripada jim tudi garažni prostor z dvema parkirnima mestoma.

V središču Murske Sobote (Trg zmage 6) je naprodaj večinski del štirinadstropne poslovne stavbe s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, garažo ter kletjo v sosednji stavbi. Prostori v pritličju so primerni za trgovsko-storitvene dejavnosti, v nadstropjih pa so pisarniški prostori.

Za sodelovanje na dražbi se registrirate na spletnem portalu Pošta-NAI Significa in ob prijavi vplačate varščino v višini 5 odstotkov od izklicne cene za izbrano dražbo. Varščina je nezavezujoča.

Če jo boste vplačali in kasneje ne boste dražili nepremičnine, vam bo varščina vrnjena v roku treh delovnih dni po dražbi. Rok za vplačilo varščin je 28. september do 24.00 ure.

Razpisni pogoji so objavljeni v razpisu pri posamezni dražbi: Poslovni prostori Portorož (Obala 43 a) v izmeri 368 m 2 , izklicna cena 889.000 EUR

Poslovni prostori Nova Gorica (poslovna stavba) , Kidričeva ulica 19, v izmeri 1.312 m 2 ter 12 parkirnimi mesti, izklicna cena 1.059.000 EUR

Poslovni prostori Nova Gorica (poštna poslovalnica) , Kidričeva ulica 19, v izmeri 321 m 2 ter zemljiščem v izmeri 617 m 2 , izklicna cena 399.000 EUR

Poslovni prostori Maribor (Trg revolucije 8) v izmeri 329 m 2 , izklicna cena 249.000 EUR

Poslovni prostori Maribor (Framska ulica 11) v izmeri 327 m 2 , izklicna cena 345.000 EUR

Poslovni prostori Ljubljana Zalog (Zaloška cesta 275 a), v izmeri 282 m 2 , izklicna cena 319.000 EUR

Poslovni prostori Murska Sobota v izmeri 2.167 m2, in z garažo in kletjo v izmeri 464 m2 (v drugi stavbi), ter funkcionalnim zemljiščem v izmeri 186 m2, izklicna cena 1.155.000 EUR Pred dražbo je po predhodnem dogovoru možen ogled nepremičnin. Kontaktne osebe, s katerimi se dogovorite za ogled nepremičnin, so navedene na spletnem portalu pri vsaki nepremičnini posebej.

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