Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

30. septembra 2026 bodo na spletnem portalu Pošta-NAI Significa, v časovnem oknu med 13.00 in 16.00 uro, potekale spletne javne dražbe za poslovne prostore v lasti Pošte Slovenije d.o.o. Med razpisanimi dražbami so naprodaj prostori na elitni lokaciji v Portorožu, dve večji poslovni stavbi na odličnih lokacijah v Murski Soboti in Novi Gorici, ter poslovni prostori v Ljubljani in Mariboru.
V centru Nove Gorice (Kidričeva ulica 19) je naprodaj trinadstropna etažirana poslovna stavba s storitvenimi in pisarniškimi prostori ter 12 zunanjimi parkirnimi mesti. Objekt se nahaja na območju centralnih dejavnosti (trgovina, storitve, gostinstvo, poslovne dejavnosti in manjše obrti), dovoljene so tudi spremljajoče dejavnosti. V neposredni bližini so ločeno naprodaj tudi prostori poštne poslovalnice Nova Gorica.
V Mariboru (Trg revolucije 8) so naprodaj poslovni prostori nekdanje poštne poslovalnice v pritličju in delno kleti, primerni za storitvene ali prodajne dejavnosti. Prostori imajo tri ločene vhode, posebnost pa je tudi ločen prostor z lastnim vhodom (52 m²), primeren za lokal.
V Ljubljani (Zaloška cesta 275a) so v pritličju stavbe naprodaj klimatizirani poslovni prostori (282 m²) z večjim prostorom za stranke in ostalimi spremljajočimi prostori. Pripada jim tudi garažni prostor z dvema parkirnima mestoma.
V središču Murske Sobote (Trg zmage 6) je naprodaj večinski del štirinadstropne poslovne stavbe s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, garažo ter kletjo v sosednji stavbi. Prostori v pritličju so primerni za trgovsko-storitvene dejavnosti, v nadstropjih pa so pisarniški prostori.
Za sodelovanje na dražbi se registrirate na spletnem portalu Pošta-NAI Significa in ob prijavi vplačate varščino v višini 5 odstotkov od izklicne cene za izbrano dražbo. Varščina je nezavezujoča.
Če jo boste vplačali in kasneje ne boste dražili nepremičnine, vam bo varščina vrnjena v roku treh delovnih dni po dražbi. Rok za vplačilo varščin je 28. september do 24.00 ure.
Razpisni pogoji so objavljeni v razpisu pri posamezni dražbi:
Pred dražbo je po predhodnem dogovoru možen ogled nepremičnin. Kontaktne osebe, s katerimi se dogovorite za ogled nepremičnin, so navedene na spletnem portalu pri vsaki nepremičnini posebej.
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