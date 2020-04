Investicijske priložnosti v Sloveniji na spletu

Kateri so najboljši tuji investitorji v Sloveniji Preberite še:

Išče se tudi investitor za restavracijo z vinsko kletjo ob najvišjem razglednem stolpu v Sloveniji Vinarium, ki ga vsako leto obišče okrog 100.000 ljudi. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ljubljana – Javna agencijaje vzpostavila centralno digitalno bazo in spletni katalog za celovit pregled investicijskih priložnosti v Sloveniji. Spletni katalog je dostopen preko spletnega portala Spirit Invest Slovenia (www.investslovenia.org) in uporabnikom omogoča vpisovanje, iskanje, pregled in PDF izvoz podatkov aktualnih investicijskih priložnosti.Kot navajajo v sporočilu za javnost, je storitev brezplačna, na voljo v slovenskem in angleškem jeziku ter javno dostopna tako nosilcem investicijskih projektov kot potencialnim investitorjem, ki iščejo projekte za investicijo. Trenutno je v bazi več kot 80 investicijskih priložnosti z različnih področij, vendar so v spletnem katalogu vidne le tiste, ki imajo vpisane vse zahtevane podatke v izbranem jeziku.Digitalno orodje investitorju omogoča iskanje po različnih kriterijih, in sicer po posamezni regiji, vrsti investicijskega projekta, sektorju in ocenjeni vrednosti. Na voljo je tudi možnost izvoza podatkov v obliki PDF predstavitve, ki lahko poleg informacij o izbranem projektu vključuje tudi sveže informacije o konkretnem sektorju in/ali pomembne podatke o Sloveniji. Ponudniku investicijskega projekta pa omogoča vpis investicijske priložnosti v katalog.Agencija Spirit je, kot pravi, vodja projekta in skrbnik spletnega kataloga in baze investicijskih priložnosti, centralno bazo in spletni katalog investicijskih priložnostih razvila z željo po vzpostavitvi sistema za management investicijskih priložnosti, kjer so vsi deležniki investicijskega ekosistema v državi med seboj povezani in imajo dostop do ažurnih informacij. »Zbir investicijskih priložnost naj bi vsem deležnikom olajšal promocijo slovenskega investicijskega okolja in priložnosti, ki jih ponuja ter iskanje investitorjev,« je še dodal Orešek.Spirit Slovenija želi v bazo projektov vključiti čim več investicijskih priložnosti iz različnih virov (gospodarski in javni subjekti) in različnih področij (kot so prodaja podjetja oziroma lastniškega deleža, prodaja patenta, investicije v startupe in scalupe, večji poslovno nepremičninski projekti, hoteli, turistični resorti, poslovne cone, degradirana območja, skladišča in hale, ipd.) ter tako zagotoviti tako imenovano 'One stop shop' storitev na področju investicijskih priložnosti.