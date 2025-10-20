Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

Neomejen dostop | že od 14,99€
Vsako podjetje ima svojo zgodbo, vizijo in tempo razvoja. V Addiko banki verjamemo, da mora biti tudi kredit temu prilagojen – vašim ciljem, možnostim in načrtom. Za podporo naložb samostojnih podjetnikov ter malih ali srednje velikih podjetij smo pripravili omejeno ponudbo po izjemno ugodnih pogojih, ki je na voljo do konca letošnjega leta!
V Addiko banki podjetnike podpiramo kot dolgoročni partner pri vsakem koraku njihove podjetniške poti. Naši svetovalci si z veseljem vzamejo čas, da skupaj s strankami proučijo njihove potrebe in jim pomagajo izbrati kredit, ki se najbolje prilega njihovim načrtom.
Prednosti investicijskega kredita:
Za podporo poslovanju samostojnih podjetnikov ter malih ali srednje velikih podjetij, ki delujejo v panogah z investicijskim potencialom, kot so proizvodnja, logistika, gradbeništvo, IT, turizem, trgovina.
Konec leta je za podjetnike pravi trenutek za razmislek o investicijah, ki bodo podjetju omogočile rast v prihajajočem letu – o novih ciljih, širitvi poslovanja in optimizaciji stroškov. Z investicijskim kreditom Addiko banke lahko že danes naredite korak naprej – po ugodnih pogojih, ki veljajo le do konca leta!
Kredit je primeren za različne investicije, kot so:
Ne glede na to, ali ste samostojni podjetnik, malo ali srednje veliko podjetje, imate manjše ali velike načrte – pri Addiko banki si bomo vzeli čas za vas.
Če iščete oseben pristop in strokovno podporo, nas obiščite v najbližji Addiko poslovalnici. Naši skrbniki vam bodo prisluhnili, svetovali in skupaj z vami poiskali najprimernejšo rešitev za uresničitev vaših načrtov.
Poleg oddaje vloge v poslovalnici je mogoča tudi hitra in enostavna oddaja povpraševanja preko obrazca na spletni strani (https://www.addiko.si/podjetja/financiranje/omejena-ponudba-za-podjetja/).
Ne zamudite priložnosti za rast – oddajte povpraševanje še danes in izkoristite ugodne pogoje do konca leta!
Naročnik oglasne vsebine je Addiko banka