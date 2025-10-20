Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

Vsako podjetje ima svojo zgodbo, vizijo in tempo razvoja. V Addiko banki verjamemo, da mora biti tudi kredit temu prilagojen – vašim ciljem, možnostim in načrtom. Za podporo naložb samostojnih podjetnikov ter malih ali srednje velikih podjetij smo pripravili omejeno ponudbo po izjemno ugodnih pogojih, ki je na voljo do konca letošnjega leta!

V Addiko banki podjetnike podpiramo kot dolgoročni partner pri vsakem koraku njihove podjetniške poti. Naši svetovalci si z veseljem vzamejo čas, da skupaj s strankami proučijo njihove potrebe in jim pomagajo izbrati kredit, ki se najbolje prilega njihovim načrtom.

FOTO: Addiko banka

Prednosti investicijskega kredita:

prilagodljiv znesek in ročnost kredita do 10 let

ugodna spremenljiva obrestna mera: od EURIBOR + 1,25 %

hitra obravnava vloge

Za koga je investicijski kredit primeren?

Za podporo poslovanju samostojnih podjetnikov ter malih ali srednje velikih podjetij, ki delujejo v panogah z investicijskim potencialom, kot so proizvodnja, logistika, gradbeništvo, IT, turizem, trgovina.

Zaključek leta – pravi čas za investicijske odločitve

Konec leta je za podjetnike pravi trenutek za razmislek o investicijah, ki bodo podjetju omogočile rast v prihajajočem letu – o novih ciljih, širitvi poslovanja in optimizaciji stroškov. Z investicijskim kreditom Addiko banke lahko že danes naredite korak naprej – po ugodnih pogojih, ki veljajo le do konca leta!

Možnost financiranja širokega nabora investicij

Kredit je primeren za različne investicije, kot so:

razvoj in širitev poslovanja – odprtje novih poslovnih enot ali vstop na nove trge, povečanje kapacitet (proizvodnja, skladiščenje, logistika)

– odprtje novih poslovnih enot ali vstop na nove trge, povečanje kapacitet (proizvodnja, skladiščenje, logistika) nakup nove opreme ali tehnologije – posodobitev proizvodnih linij, digitalizacija poslovanja

FOTO: Addiko banka

Vsak cilj šteje. Tudi vaš.

Ne glede na to, ali ste samostojni podjetnik, malo ali srednje veliko podjetje, imate manjše ali velike načrte – pri Addiko banki si bomo vzeli čas za vas.

Če iščete oseben pristop in strokovno podporo, nas obiščite v najbližji Addiko poslovalnici. Naši skrbniki vam bodo prisluhnili, svetovali in skupaj z vami poiskali najprimernejšo rešitev za uresničitev vaših načrtov.

Spletna oddaja povpraševanja

Poleg oddaje vloge v poslovalnici je mogoča tudi hitra in enostavna oddaja povpraševanja preko obrazca na spletni strani (https://www.addiko.si/podjetja/financiranje/omejena-ponudba-za-podjetja/).

Ne zamudite priložnosti za rast – oddajte povpraševanje še danes in izkoristite ugodne pogoje do konca leta!

Naročnik oglasne vsebine je Addiko banka