    Novice

    Inženirka leta 2025 je Eva Pirc iz Dewesofta

    Razvojna inženirka za elektroniko mladim želi približati inženirstvo kot ustvarjalen poklic, kot delo, v katerem znanje, ki ga poganja domišljija, premika meje.
    Eva Pirc je razvojna inženirka za elektroniko v podjetju Dewesoft. FOTO: arhiv podjetja Dewesoft
    Galerija
    Eva Pirc je razvojna inženirka za elektroniko v podjetju Dewesoft. FOTO: arhiv podjetja Dewesoft
    Milka Bizovičar
    20. 1. 2026 | 20:00
    A+A-

    Danes so že osmič slavnostno razglasili inženirko leta. Priznanje je prejela Eva Pirc, razvojna inženirka za elektroniko v Dewesoftu. Študirala je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, nato pa doktorirala iz biomedicinske tehnike. Vstopila je v svet raziskav, kjer je sooblikovala razvoj elektroporacijskih tehnologij, od tam pa je naredila korak naprej, v svet podjetništva. Je soustanoviteljica zagonskega podjetja mPOR, ki je za svoje inovacije prejelo številna priznanja. Zdaj svoje znanje in ustvarjalno drznost uresničuje v tehnološkem podjetju Dewesoft.

    Inženirstvo ni le natančnost. Je tudi ustvarjalnost, je veselje, ko nekaj deluje, in radovednost, ki te žene naprej, pravi Eva Pirc. FOTO: Andrej Križ
    Inženirstvo ni le natančnost. Je tudi ustvarjalnost, je veselje, ko nekaj deluje, in radovednost, ki te žene naprej, pravi Eva Pirc. FOTO: Andrej Križ
    Med deseterico nominiranih kandidatk je strokovna komisija v njej prepoznala največji zgled in navdih mladim dekletom pri iskanju karierne poti. Organizatorji projekta, ki poteka v iniciativi Inženirke in inženirji bomo, revija IRT3000 in družba Mediade s partnerji sicer poudarjajo, da je inženirka, ki prejme naslov, »predsednica razreda«, kajti vse prijavljene imajo enako poslanstvo.

    »Eva Pirc je vzor, da ustvarjalni duh v inženirstvu ne le obstaja, ampak tam resnično zaživi. Njeno delo je fuzija dveh navidezno ločenih svetov: tehnike in domišljije. A Eva poudarja: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'« so v utemeljitvi zapisali člani komisije, ki so jo sestavljali nominiranke vseh osmih generacij projekta, predstavniki medijev, dijakinje in učitelji iz konzorcija gimnazij ter šolskih centrov iniciative Inženirke in inženirji bomo! ter predstavniki organizatorja in partnerjev izbora Inženirka leta.

    Izpostavili so, da »mladim želi približati inženirstvo kot ustvarjalen poklic. Kot delo, v katerem znanje, ki ga poganja domišljija, premika meje. In spreminja svet na bolje.« Inženirstvo ni le natančnost. Je tudi ustvarjalnost, je veselje, ko nekaj deluje, in radovednost, ki te žene naprej. Tako še inženirstvo doživlja dr. Eva Pirc.

    image_alt
    Katera bo inženirka leta 2025?

    Slavnostne prireditve v Cankarjevem domu so se udeležili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je častna pokroviteljica projekta Inženirka leta, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ter ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer.

    Nujni pestrost in raznovrstnost mnenj

    »Ženske smo izjemno ustvarjalne in prispevamo k blaginji na vseh področjih družbenega življenja, tudi na področjih tehnoloških znanosti, inženirstva in matematike. Tako je bilo tudi v preteklosti, pa jih kljub temu številni učbeniki, v nasprotju z moškimi kolegi, še vedno omenjajo le bežno ali pa sploh ne. To prakso tudi s tovrstnimi dogodki spreminjamo,« je Nataša Pirc Musar podprla namen projekta.

    Nominiranke za Inženirko leta 2025

    Ajda Zavrtanik Drglin, magistrica matematike in programerka aplikacij (Narodna in univerzitetna knjižnica), Barbara Kalšek, diplomirana inženirka gradbeništva, vodja gradbišča (Pomgrad), Eva Pirc, doktorica elektrotehnike in razvojna inženirka (Dewesoft), Iza Resnik Strozak, magistrica varstva narave, vodja področja kakovosti in okolja (MM Količevo), Kaja Jaklin, univerzitetna diplomirana inženirka računalništva in matematike ter doktorica eksperimentalne psihologije, podatkovna inženirka (Gen-I), Manca Krumpačnik, diplomirana inženirka tehnologije polimerov (Plastika Skaza), Marta Pregl, univerzitetna diplomirana kemičarka in višja ekspertinja procesnih tehnologij (Lek), Nuša Bremec, diplomirana inženirka strojništva, tehnologinja v orodjarni (Mahle Electric Drives Bovec), Rebeka Danica Pacek, magistrica inženirka strojništva, konstruktorica naprav (Iskra PIO), Tadeja Volaušek, magistrica inženirka kemijske tehnike, vodja kemijskih in tehnoloških projektov (Nanoten).

    Poudarila je pomen enakih možnosti za vse. »Ne smemo spregledati polovice talentov, ki jih predstavljamo ženske na svetu, če želimo kot družba izkoristiti vse svoje zmogljivosti,« je dejala.

    Zavzela se je za pravičnost v znanosti in družbi, ki mora izhajati iz načela meritokracije, ki kot merila priznava vrednost dela, prispevek in dejanske sposobnosti vsakega od nas. Ustvarjati je treba okolje, v katerem različni talenti lahko pridejo do izraza brez ovir, predsodkov ter ob podpori in spodbudi stopijo iz nevidnosti. Za razvoj skupnosti in znanosti sta nujni pestrost in raznovrstnost mnenj, zato moramo družbeni in znanstveni prostor sistematično in načrtno odpirati ter ga narediti vključujočega za vso paleto različnih pogledov in razmišljanj.

    image_alt
    Prvi Dan inženirjev prihodnosti povezal znanje, vizijo in odličnost

    »Vaše poslanstvo, spoštovane inženirke, je zelo odgovorno: mlade navdihniti, jim zagotoviti pomembne informacije in jih opogumiti, da bodo samozavestno raziskovali, spoznavali sami sebe ter ob podpori staršev, učiteljev, mentorjev in skupnosti razvili svoje talente v odličnost,« je nagovorila nominiranke.

    Navezala se je na misel Eve Pirc o pomembnosti domišljije v znanosti. Nominiranke dokazujejo, da domišljija, vizija in inženirstvo niso na nasprotnih bregovih. Samo 15 odstotkov prebivalstva v Sloveniji meni, da je domišljija pomembna za otroke, s čimer se uvrščamo med zadnje v Evropi. To je po njenem mnenju skrb vzbujajoče, kajti brez domišljije ni ustvarjalnosti, s tem ni inovacij in napredka.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    #STEMfluencerke

    Ni moških in ženskih poklicev, je le znanje

    V kampanji #STEMfluencerke osnovnošolke in dijakinje spoznavajo delo žensk v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki.
    Špela Kuralt 20. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Inženirka leta

    Rebeka Kropivšek Leskovar je inženirka leta 2024

    Že med razvojem tehnologije je pomembno razmišljati, kako bo vplivala na družbo, pravi inženirka strojništva s specializacijo v robotiki.
    Milka Bizovičar 16. 1. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Znani prejemniki inženirske iskre 2025

    Nagrada je šla v roke dijakinjama Zoji Jurečič in Lani Ocvirk, dr. Igorju Petroviću in študentom Edvard Rusjan Teama ter Maši Jazbec in Katapultu Robotiki.
    Milka Bizovičar 18. 6. 2025 | 15:21
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Zakaj sem inženirka?

    Podatki so več kot številke. So temelj odločanja. Če jih znamo povezati in razumemo kontekst, dobimo informacijo, ki nas vodi naprej.
    8. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ostri odzivi na Trumpove grožnje

    Nemška industrija ima Trumpa dovolj

    Gospodarstvo in tudi ekonomski svetovalci Merzeve vlade podpirajo protiukrepe.
    Barbara Zimic 19. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropska obramba

    Grenlandija je poslance zavila v molk

    Vladno odločitev o tem, da na vojaško vajo Arktična odpornost pod vodstvom Danske pošlje dva častnika, sta komentirali le Levica in Svoboda.
    Novica Mihajlović 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    Cedevita Olimpija po veliki zmagi povsem blizu drugemu mestu na lestvici

    Košarkarji Cedevite Olimpije so v 15. kolu evropskega pokala v Tivoliju igrali z romunskim Clujem. Čeprav so vmes doživeli krizo so vseeno iztržili zmago.
    20. 1. 2026 | 20:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Senzacija: Manchester City klonil na Norveškem

    Po premoru so se danes nadaljevale tekme v ligaškem delu nogometne lige prvakov. Bodø/Glimt premagal Manchester City. Derbi med Arsenalom in Interjem.
    20. 1. 2026 | 20:47
    Preberite več
