Iranska strategija energetskega vojskovanja

S stopnjevanjem vojne ZDA in Izraela proti Iranu so infrastruktura in tranzitne poti, ki ohranjajo globalne energetske tokove, vse bolj izpostavljene napadom, kar pretresa finančne trge. Največje tveganje pa ni nujno trajna izguba fizične oskrbe z nafto. Tveganje je, da bi lahko tesno povezan energetski sistem, na katerega se zanaša skoraj vsaka država, doživel velik finančni in geopolitični šok.

Prvotni povod je bil ameriško-izraelski napad na glavni iranski terminal na otoku Harg, izhodišče za skoraj ves izvoz surove nafte islamske republike. Približno 10 odstotkov iranskega BDP je neposredno povezanega z dohodki od nafte, zato napad na to izvozno vozlišče ni le taktični udarec, ampak udarec po glavnem viru tuje valute in fiskalne stabilnosti režima.

Toda Iran se je odzval enako. Z zaprtjem Hormuške ožine, skozi katero poteka skoraj petina svetovne trgovine z nafto in utekočinjenim zemeljskim plinom, se je neposredno vojaško spopadanje sprevrglo v globalno tveganje. Zaradi ustavitve plovbe se je zmanjšala zmogljivost ladijskega prometa, premije za zavarovanje pred vojnim tveganjem so poskočile, energetski trgi pa so se temu ustrezno prilagodili.