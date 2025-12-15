Podjetje iRobot, ki ima v lasti sesalnike Roomba, je naznanilo stečaj

Ameriško podjetje iRobot, ki ima v lasti robotske sesalnike roomba, je vložilo prošnjo za zaščito pred stečajem zaradi hude kitajske konkurence in carin, poroča BBC. Podjetje bo prevzel njihov glavni kitajski proizvajalec Picea Robotics, ki ima več kot 7000 zaposlenih, letos pa je prodal več kot 20 milijonov robotskih sesalnikov.

Zaradi težkega poslovnega okolja so v podjetju iRobot znižali cene in investirali v nove tehnologije, je zapisano v dokumentih, ki so jih vložili v nedeljo. ZDA ima 46-odstotne carine na izdelke iz Vietnama, kjer izdelajo največji del naprav iRobot za ameriški trg. Zaradi carin so se njihovi stroški proizvodnje letos povečali za skoraj 20 milijonov evrov.

Podjetje je bilo leta 2021 vredno nekoliko več kot tri milijarde evrov, predvsem zaradi uspeha med pandemijo, zdaj pa je vredno zgolj 120 milijonov.

V petek se je vrednost delnic podjetja iRobot znižala za več kot 13 odstotkov. Podjetje so leta 1990 ustanovili trije člani Tehnološkega inštituta Massachusetts (MIT), v katerem je iRobot razvijal predvsem za potrebe obrambe in vesoljske tehnologije. Roombo so zagnali leta 2002.

Roomba v ZDA predstavlja okoli 42 odstotkov trga za robotske sesalnike, na Japonskem pa okoli 65 odstotkov, so zapisali v podjetju. Lani bi moral podjetje prevzeti Amazon, a je posel preprečil organ EU za nadzor konkurence. Carine na tuje izdelke in surovine, ki jih je uvedel ameriški predsednik Donald Trump, so škodovale številnim podjetjem, vključno z iRobotom. Trump kljub temu trdi, da bodo carine zagotovile več služb in pomagale industriji.