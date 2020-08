Irski Kingspan novi lastnik Trima

Irski koncern Kingspan je od sklada Innova Capital kupil stoodstotni delež v Trimu. Trimo tudi v novi lastniški strukturi ohranja samostojnost razvoja in odločanja, svojo korporativno blagovno znamko in izdelčne znamke, so sporočili iz trebanjske družbe.



Innova Capital je bil lastnik Trima od leta 2016, zdaj prehaja v last koncerna Kingspan. Ta deluje v 70 državah in v 159 proizvodnih obratih zaposluje 15.000 ljudi ter se ukvarja s proizvodnjo izolacij in gradnjo ovojev stavb. Transakcijo mora potrditi še varuh konkurence, predvidoma bo zaključena v zadnjem četrtletju tega leta. Podrobnosti transakcije niso sporočili.



Trimova strategija je usmerjena k okrepitvi vodilnega položaja na trgu vrhunskih jeklenih fasad. Kot del skupine Kingspan bo Trimu omogočeno, da uresniči svoj potencial v celoti, so sporočili iz Trima. »Zelo smo zadovoljni, da smo se pridružili skupini Kingspan, vodilni skupini v panogi panelnih ovojev na svetu,« je dejal izvršni direktor Trima Božo Černila. »Veselimo se, da bomo Trimo lahko še naprej razvijali samostojno ter uveljavljali našo blagovno znamko na svetovnem trgu in hkrati imeli možnost da znotraj velike družine Kingspan delimo številne prednosti in koristi.«

O Trimu

Trimo je vodilni ponudnik visokokakovostnih rešitev za ovoje stavb, vključno z ognjevarnimi strehami in fasadami ter kovinskimi modularnimi enotami za poslovne objekte, se predstavljajo v podjetju. Izdelke, proizvedene v tovarnah v Sloveniji in Srbiji, večinoma izvaža v države zahodne, osrednje in vzhodne Evrope. Podjetje prodaja svoje izdelke in storitve pod svojo blagovno znamko v več kot 60 držav po vsem svetu, lastno prodajno mrežo pa ima v skoraj 30 državah.