Išče se 10 predstavnic tretje generacije slovenskih inženirk

Aida Kamišalić Latifić, doktorica in soizumiteljica patenta, se kot raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ukvarja predvsem s tehnologijo veriženja blokov. FOTO: Mavric Pivk/Delo



Izbor Inženirke leta je del projekta Inženirke in inženirji bomo!. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Ljubljana - Danes se je začel izbor za Inženirko leta 2020, ki poteka že tretje leto zapored. Posamezniki oziroma podjetja in organizacije lahko kandidatko za Inženirko leta 2020 predlagajo do 20. septembra prek obrazca na spletni strani www.inzenirka-leta.si.V središču izbora Inženirka leta niso inženirski dosežki posameznic, temveč njihov potencial, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet, navajajo organizatorji projekta, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade ter sodelujočih partnerjev. "Namen izbora je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, ki lahko s svojo osebnostjo in delom mlade spodbudijo, navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis na inženirski študij ter inženirsko poklicno pot. Pri izboru šteje tudi doprinos inženirk k razvoju tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe kot celote."Med prijavljenimi kandidatkami bo komisija izbrala deset predstavnic letošnje tretje generacije slovenskih inženirk, ki bodo predstavljene 11. novembra, priznanje Inženirka leta 2020 pa bodo podelili 6. januarja 2021. Naziv inženirke leta 2019 je osvojila Aida Kamišalić Latifić , raziskovalka in predavateljica na mariborski fakulteti za elektrotehniko in informatiko, ki je tako prevzela štafetno palico promocije inženirskih poklicev med ženskami od Dore Domajnko Z izborom Inženirka leta organizatorji naslavljajo problem ´nevidnosti´ inženirk v družbi. V Evropi je namreč na študijih STEM le dobra četrtina deklet, v Sloveniji od treh študentov ena. Dva od glavnih razlogov, zakaj se dekleta ne odločajo za inženirske poklice, sta namreč premalo zgledov in neustrezno naslavljanje pomena, vloge in prispevka inženirjev k razvoju družbe, še navajajo organizatorji izbora.Izbor je del projekta Inženirke in inženirji bomo!., ki mlade z aktivnostmi in dogodki na gimnazijah ter šolskih centrih že od leta 2012 navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.Aktualna nosilka naziva Inženirka leta dr. Aida Kamišalić Latifić se kot raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru ukvarja predvsem s tehnologijo veriženja blokov. Leta 2018 je bila za prvo slovensko inženirko leta izbrana dr. Dora Domajnko, doktorica elektrotehnike in razvojna inženirka v RLS merilna tehnika.