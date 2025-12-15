Iščete božična darila? Za nasvet vprašajte kar klepetalnega robota

Številne spletne trgovine se kar naježijo ob misli, da bi se mednje in njihove stranke vrinil agent umetne inteligence.

Spet je prišel tisti čas v letu, ko se je treba odpraviti po nakupih v trgovine ali pa neskončne ure brskati po spletnih straneh, da bi našli primerna božična darila za svoje najdražje. Nekateri v brskanju uživajo. Mnogi pa ne. Vedno več ljudi bo zato z veseljem večino tega procesa prepustilo umetni inteligenci. Klepetalni roboti so kot osebni nakupovalni pomočnik za vse in vsakogar. Poslušajo želje uporabnika, pripravijo seznam izdelkov in pomagajo s primerjavami. V tem prazničnem času namerava približno dve tretjini potrošnikov v bogatih državah (in pet šestin tistih, ki so stari med 18 in 24 let) uporabiti umetno inteligenco kot pomoč pri nakupovanju, kaže raziskava ponudnika orodij za spletno trgovino Shopify. Študija svetovalnega podjetja McKinsey je pokazala, da je v Ameriki drugi ...