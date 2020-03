Iskanje borznega dna

Po padcih borznih indeksov je že mogoče sklepati, da bo izbruh koronavirusa sprožil približno tako močno svetovno gospodarsko krizo, kot jo je finančni zlom leta 2008. Če sta zadnji in pričakovani gospodarski zastoj primerljiva, bi svetovni finančni trgi v prihodnjih dnevih lahko začeli otipavati dno.Kako je to videti kaže že današne trgovanje v Evropi, ko so se borzni indeksi obračali kot kos paparja v orkanskem vetru. Konec dneva je sicer začasno prinesel nekoliko pozitivnejše vzdušje, potem ko je ameriška administracija obljubila obsežen paket pomoči.Hud padec ni vedno večji napori, da se umiri finančne trgi nikakor ...