Iskanje nesmrtnosti postaja resen posel

Na mirni ulici v prestižni londonski četrti Chelsea domuje klinika za dolgoživost HUM2N. V njenih prostorih moški v nogavicah, rokavicah in z naglavnim trakom stopi v hladilniku podobno kabino, ohlajeno na –110 °C. Nekaj minut »krioterapije« ga po lastnih besedah navda z novo energijo. V sosednjem prostoru ženska leži v hiperbarični komori – tlačni kapsuli, ki spominja na majhno podmornico – in diha čisti kisik. Druge stranke prejemajo intravenske infuzije molekule NAD+, ki jo celice potrebujejo za pretvarjanje hrane v energijo, ali pa jim odvzamejo kri, jo zmešajo z ozonom in vrnejo v telo. Paket petih obiskov klinike stane 3000 funtov (3589 evrov). Prizadevanje za večno življenje je v zadnjem času znova vzbudilo zanimanje. Dario Amodei, vodja laboratorija za umetno inteligenco pri ...