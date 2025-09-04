Iskanje podpore za nove zaščitne ukrepe za jeklarje

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija je začela pripravljati predloge za nove trgovinske ukrepe, ki naj bi nadomestili zaščitne ukrepe za jeklarsko industrijo. Evropsko jeklarsko združenje Eurofer je zato po naših informacijah svoje člane pozvalo, naj svoje vlade pozovejo k podpori predlogov Euroferja in francoskega neuradnega dokumenta, ki ga do zdaj zagovarja deset držav članic. Dobra dva meseca po predstavitvi predloga, med podpornicami še vedno ni Slovenije, čeprav naša jeklarska industrija zaposluje več tisoč ljudi.