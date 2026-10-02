Velik posel v ladjedelništvu: Iskra in Hyundai združujeta moči

Iskra Brodogradilište in HD Hyundai Heavy Industries (HHI), ena največjih in tehnološko najnaprednejših ladjedelniških skupin na svetu, sta v Šibeniku podpisala sporazum o sodelovanju, s katerim sta vzpostavila okvir za dolgoročno strateško sodelovanje na področju obrambne in civilne ladjedelniške industrije, poroča hrvaški Novi list.

Sodelovanje vključuje delo v programih Hrvaške vojne mornarice, vključno s projektom večnamenskih korvet, hkrati pa odpira prostor za širši razvoj zlasti na področju vojaške ladjedelniške industrije.

FOTO: Jože Suhadolnik

Skupini Iskra se je letos pridružila tudi reška Ladjedelnica 3. maj. »V luči prevzema reške Ladjedelnice 3. maj ima Iskra Brodogradilište danes zmogljivosti, ki nam omogočajo sodelovanje pri najzahtevnejših evropskih in mednarodnih pomorskih projektih. Partnerstvo s HD Hyundai Heavy Industries potrjuje, da je lahko Hrvaška del nove evropske industrijske in obrambne arhitekture ter dejavno prispeva k razvoju naprednih ladjedelniških rešitev za domači in mednarodni trg,« je izjavil vodja šibeniške in reške ladjedelnice Roko Vuletić.

Partnerstvo odraža tudi skupno ambicijo ustvariti industrijski ekosistem, ki bo povezoval ladjedelnice, domače proizvajalce opreme, razvojna podjetja, raziskovalne ustanove in izobraževalni sektor s ciljem razvoja novih generacij pomorskih in obrambnih sistemov, poroča Novi list.