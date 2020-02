Iskra ISD v prevzem Iskre Pro, prevzemna namera za ZR Invest

Ljubljana – Val prevzemov podjetij v Sloveniji, pa tudi slovenskih podjetij v regiji se nadaljuje. Našli smo tri sveže primere. O prevzemu Semenarne Ljubljana pišemo: Semenarna v roke srbskega semenarjaIskra ISD, podjetje, ki med drugim proizvaja komponente za elektromotorje in je v lasti finskega sklada KJK, namerava prevzeti Iskro Pro, podjetje za proizvodnjo strojev in naprav, namenjenih avtomatizaciji proizvodnje, je razvidno iz objave na spletni strani agencije za varstvo konkurence. Podjetji si delita tovarniško dvorišče v Kranju. Iskra ISD sestavlja skupino podjetij za obdelavo plastike in litje kovin. Iskra Pro je v lasti 12 ...