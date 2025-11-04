Iskra v prodajnem postopku ladjedelnice 3. maj

Vlada Republike Hrvaške je v sredini septembra prek Centra za prestrukturiranje in prodajo objavila javni poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup treh poslovnih deležev podjetja 3. maj Rijeka 1905 po začetni ceni 6,6 milijona evrov, ob pogoju ohranitve ladjedelništva. Skupna nominalna vrednost poslovnih deležev v 3. maju Rijeka 1905 znaša 10,3 milijona evrov. Ponudbe je treba oddati do 17. novembra.

Po naših informacijah so razpisno dokumentacijo prevzele štiri družbe, kar pomeni, da zgolj te lahko oddajo ponudbo. Gre za turško ladjedelnico Dearsan, Iskro prek šibeniške Iskre brodogradilište 1, nemško ladjedelnico Lürssen in MKM Yachts, podjetje, ki posluje v sklopu avstralske Scenic Group.

Podrobnosti o morebitnih kupcih

Dearsan je istanbulska ladjedelnica, specializirana za projektiranje in gradnjo vojaških ladij, kot so korvete, patruljne ladje, minolovci, ladje za iskanje in reševanje ter komercialne ladje, vključno s tankerji, katamarani in trajekti. Ima certifikat Nata za varnost tajnih objektov. Pred kratkim so dokončali gradnjo prvega patruljnega plovila za turško mornarico, dolgega 57 metrov, nato pa dobili naročilo za celotno floto 16 takih plovil. Dearsan je bil omenjen tudi kot možni graditelj korvet za Hrvaško vojaško mornarico.

Lürssen, nemški proizvajalec jaht in megajaht ter vojaških plovil, ima šest ladjedelnic. Del te skupine je specializiran za gradnjo jaht, drugi del pa za vojaške ladje. Pred kratkim je bila objavljena novica, da bo vojaški segment prevzel nemški koncern Rheinmetall. Lürssen na Rijeki posluje prek Lürssen Design Centra Kvarner, ki je specializiran za projektiranje luksuznih megajaht, in Maritime Centra of Excellence, podjetja za raziskave in razvoj v sektorju alternativnih pogonov, predvsem vodika.

Iskra brodogradilište 1 iz Šibenika je srednje velika ladjedelnica, ki je v lasti slovenske Iskre, ki jo vodi družina Šešok. Po prevzemu te ladjedelnice so naredili velik napredek, tako da zdaj uspešno poslujejo. Iskra se pripravlja na velik investicijski cikel v vrednosti več kot 31 milijonov evrov, s katerim bodo sposobni graditi in popravljati večje ladje. Klemen Šešok, solastnik Iskre, je povedal, da razmišljajo o prevzemu ene izmed dveh ladjedelnic na severnem Jadranu, vključno s 3. majem.

MKM Yachts, podjetje v lasti avstralske Scenic Group, že pet let sodeluje s 3. majem in ima sklenjeno desetletno podkoncesijo. MKM Yachts je zaključil gradnjo polarnega križarja Scenic Eclipse II v 3. maju, prav tako so začeli graditi novejši polarni križar, ki ga bo 3. maj Rijeka 1905 dokončal.