Iskratel je dobil avstrijske lastnike

Krepitev na 5G in industrijskem internetu stvari

Iskratel in S&T vidita priložnosti v krepitvi prodajne mreže v Jadranski regiji in Vzhodni Evropi ter širitvi na trge Zahodne Evrope. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kdo je kupec

IGD Poslovanje Iskratela Foto Dk / Gm Igd



Lani nekoliko manjši prihodki

S podpisom pogodbe o prevzemu stoodstotnega lastniškega deleža je skupina Iskratel s sedežem v Kranju postala članica globalne tehnološke družbe S&T, ki zaposluje 4900 zaposlenih v 32 državah po vsem svetu, so sporočili iz Iskratela.Iskratel prehaja v avstrijske roke od družbe Fintel, ki je v lasti menedžerjev in zaposlenih. Kupnina znaša 37,5 milijona evrov. Dogovorjen je tudi variabilni del, ki je odvisen od poslovne uspešnosti v prihodnjih treh letih. Transakcija bo končana po pridobitvi vseh dovoljenj jeseni, so sporočili iz kranjske družbe.S tem se po letu dni zaključuje strukturiran proces iskanja strateškega partnerja skupine Iskratel, ponudnka komunikacijskih rešitev za digitalno transformacijo telekomunikacij, transporta, javne varnosti in energetike ter nudenja proizvodnih storitev.»V skupini Iskratel smo si zastavili zelo jasno in ambiciozno poslovno strategijo, ki jo bomo skozi prepoznane sinergije z družbo S&T AG veliko hitreje in lažje uresničili,« je dejal glavni direktor Iskratela. »Te prepoznavamo v povezovanju znanja in inovativnosti, skupnem razvoju in virih ter močnejši prodajni mreži. Z okrepljeno prodajno mrežo ter s hitrejšim razvojem in širitvijo portfelja, zlasti na področjih industrijskega interneta stvari, rešitev 5G, varnih in pametnih skupnosti, virtualizacije dostopovnih in komunikacijskih omrežij, bomo dolgoročno uspešnejši in prilagodljivejši. Z združitvijo večamo tudi človeški kapital, ki ostaja prepoznan kot ključen gradnik nadaljnjega ustvarjanja rezultatov,« je dodal Puljič.Glavni direktor S&T AGpa je povedal: »Razvoj omrežja pete generacije (5G) spremljamo že dolgo in opredelili smo ključne primere njegove uporabe. Z združitvijo pričakujemo, da bomo dobili ključno prednost in okrepili našo ponudbo na področju 5G in se v prihodnosti še močneje pozicionirali na naših ključnih področjih, kot so pametne tovarne in rešitve za transport. S prepoznanimi sinergijami bomo v prihodnjih dveh letih povečali poslovni rezultat Iskratela za več kot deset odstotkov EBITDA.«S&T je tehnološka družba s sedežem v Linzu v Avstriji. Zaposluje okoli 4900 ljudi in deluje v 32 državah. Je vodilni ponudnik storitev in rešitev ter dobavitelj IT-sistemov v Srednji in Vzhodni Evropi. S prevzemom deleža v podjetju Kontron leta 2016 je postala eden izmed vodilnih dobaviteljev tehnologij na področju pametnih tovarn oziroma industrije 4.0 ter interneta stvari (IoT) na globalnem trgu, so sporočili iz Iskratela.Skupina Iskratel bo tudi po končani transakciji ohranila svojo identiteto in blagovno znamko, so še sporočili iz kranjske družbe.Iskratel je lani ustvaril 76,9 milijona evrov prihodkov iz prodaje in 1,7 milijona evrov izgube pred davki, medtem ko leto prej 7,4 milijona evrov dobička pred davki. V Sloveniji so ustvarili 31 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Konsolidiranega poročila družba še ni objavila, iz Iskratela pa so včeraj sporočili, da je skupina lani ustvarila 115 milijonov evrov prihodkov. Leto prej so ustvarili 122 milijonov evrov prihodkov.