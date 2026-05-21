Gostje ne želijo več le degustacije, ampak zgodbo vinograda

Vinogradništvo v Slovenski Istri tako ni le gospodarska dejavnost, temveč tudi pomemben del kulturne dediščine in identitete regije. Prehod iz svetovnih sort na avtohtone sorte, poudarek na refošku in malvaziji ter povezava z aktivnim turizmom so ključni elementi, ki oblikujejo in krepijo identiteto vinogradništva v Slovenski Istri.

Ingrid Mahnič je dolgoletna predsednica Društva vinogradnikov Slovenske Istre, ki letos praznuje 30. obletnico delovanja. Vinogradnica iz Dragonje poudarja, da turisti vse bolj želijo obiskati vinograde, spoznati proces pridelave vina in okusiti avtohtone sorte.

Omenila je tudi pomembnost povezovanja vinogradnikov skozi konzorcije, ki omogočajo bolj profesionalno skupno nastopanje na tujih trgih, kar je ključnega pomena za povečanje prepoznavnosti istrskih vin v tujini.

Mahničeva hvali lokalne oblasti v Istri, ki so prepoznale pomembnost vinogradništva za turizem in ga podpirajo finančno, pogreša pa prisotnost lokalnih sort na vinskih kartah v hotelih.

Gospa Mahnič, predstavite nam vinsko identiteto slovenske Istre.

No, če malo pogledam zgodovinsko – ne bom rekla, da smo se Istrijani sramovali teh avtohtonih, lokalnih sort, temveč je bil pred tridesetimi in več leti trend usmerjen v svetovne sorte. Tako so se na veliko sadili chardonnay, cabernet sauvignon in podobne sorte, in edino to je veljalo za nekaj vrednega. Naše sorte so dojemali kot manj vredne.

Sama sem že dvajset let predsednica društva in me izredno veseli – lahko rečem, da mi kar srce zaigra –, ko vidim, kako so se vmes vinogradniki začeli prebujati. Sami so spoznali, da so naše avtohtone sorte nekaj zelo, zelo dobrega. Z njimi se lahko tudi veliko bolj identificiramo kot s katero koli svetovno sorto. Če pogledate chardonnay – sama sem prepotovala svet po dolgem in počez – ga ni vinorodnega območja, kjer ga ne bi bilo. A če vas kdo vpraša, ali je to vino iz Avstralije ali Francije, boste rekli, da je iz Francije. Se pravi, kje bomo pili najbolj tipičnega, najbolj pristnega, ne nujno najboljšega po okusu, ampak najbolj avtentičnega? V Franciji.

Prav zato smo se tudi v Istri začeli prebujati in delati na tem, da imamo v vinogradih čim več naših sort. Malo me žalosti, da je bilo nekoč v Istri največ refoška, na drugem mestu malvazija, nato pa vse ostale sorte. Danes lahko nekoliko poenostavljeno rečemo, da smo približno na razmerju pol–pol med refoškom in malvazijo, medtem ko je svetovnih sort vedno manj – in to je prav.

Zakaj? Ker tudi gost, ki prihaja k nam, ni več enak kot nekoč. Ne pride več samo zaradi lepe hotelske sobe ali morja. Turizem se je razširil na celo leto in gostje v pred- in posezoni iščejo predvsem aktivna doživetja: kolesarjenje, odkrivanje zaledja, spoznavanje kulinarike in vin. Prišli smo že tako daleč, da jih ne zanima več le degustacija vina. Želijo se s kolesom zapeljati skozi vinograde, videti, kako trta raste, zanima jih vegetacijski cikel – vedno bolj jih zanima celotna zgodba.

Mislim, da s tem rastemo vsi. Istra se lahko vinogradniško jasno identificira s svojimi avtohtonimi sortami. Ni naključje, da refošku pravimo kralj, malvaziji pa kraljica. Malo je vinogradniških velesil, ki se lahko pohvalijo s takšnim parom sort, hkrati pa še z bogato raznovrstnostjo manjših, skoraj pozabljenih starih sort.

Lani smo ob festivalu Malvazije izdali tudi brošuro Stare vinske sorte Slovenske Istre, v kateri je predstavljenih kar enaintrideset različnih sort. Mislim, da to res kaže, kako izjemno pestra je naša vinogradniška dediščina.

Kakšno vlogo ima refošk v vaših vinogradih in kleti?

Refošk ima vsekakor več obrazov, tako kot vsaka sorta. Včasih se je v Istri prideloval bolj masovni refošk in ljudje so gledali predvsem nase, kar je tudi logično. Tako kot je nam všeč olje belica, ki je zelo grenko in zelo pikantno – za nas Istrijane je to tisto pravo. Podobno je bilo z refoškom: ni bil samo sočen, ampak tudi nekoliko bolj kisel, z izrazitejšo, resko kislino. Ob tem smo jedli tudi precej bolj mastno, konkretno, bogato mesno hrano. To je bil takratni refošk.

Kasneje smo začeli spoznavati, da če želimo refošk približati tujcu, ni dovolj, da ga zgolj zorimo v lesu in ga na ta način oplemenitimo. Ugotovili smo, da je pri refošku še toliko pomembnejša količina pridelka na trto. Če želimo mehke, elegantne refoške višjega cenovnega razreda, potrebujemo starejše vinograde in manjši pridelek na trto – tako pridemo do želenih rezultatov.

Tu sta se nato izoblikovali dve smeri. Pri refošku, ki je namenjen takojšnjemu uživanju, smo skrajšali maceracijo – ne več teden dni, temveč približno pet dni, toliko, da izluži barvo. Nato nadzorovano izvedemo biološki razkis. Tako dobimo vina, ki so pitna, sveža in lepo spremljajo hrano.

Druga smer pa je stil, s katerim se želimo res predstaviti, podobno kot pri cabernet sauvignonu. Ta zahteva izjemno skrb – po mojem mnenju celo več nege v vinogradu in v kleti kot malvazija.

Vprašali ste, kaj refošk predstavlja v naši kleti. Pri nas je druga sorta – prva je malvazija. Moram pa povedati, da refošk bolj ljubi hribčke. Mi imamo večino vinogradov v dolini, zato imamo eno lego na pobočju posebej rezervirano zanj, poleg tega pa še dve dodatni lokaciji. Skupno imamo deset hektarjev vinogradov, od tega dva hektarja refoška.

Poleg malvazije, ki pokriva skoraj pet hektarjev, smo močni tudi pri sortah, kot so cipra, momljanski muškat in bianchera. Prav včeraj pa smo zasadili še en hektar vinograda, kjer sta prej rasla chardonnay in sivi pinot, z rdečo in belo burgonjo.

Kako ste povezani istrski vinogradniki, kako delujete?

Društvo vinogradnikov letos praznuje trideseto obletnico obstoja, kar je lep jubilej. Pravzaprav smo povezani že od samega začetka. Dobro vemo, da ima Vinakoper skoraj osemdeset let tradicije.

V preteklosti so drugi vinogradniki vino večinoma pridelovali zase, grozdje pa prodajali Vinakopru. Pionirji so začeli vino stekleničiti nekje po letu 1990. Tako da je teh trideset let povezovanja res pomembnih. Pred približno dvajsetimi leti je nastal tudi konzorcij, ki naj bi bil namenjen sorti refošk – z idejo, da bi se tej sorti posvetili bolj sistematično, določili parametre in da bi člani pridelovali t. i. konzorcijski refošk.

Letos pa smo ugotovili, da takrat ideja očitno še ni bila dovolj zrela. Eno je druženje, ki ga gojimo v društvu vinogradnikov, ter organizacija enega ali dveh vinskih festivalov na leto, drugo pa je povezovanje z jasno zastavljenim, konkretnim ciljem. Prav zato je lani nastala ideja o ponovni vzpostavitvi konzorcija, ki ne bi bil namenjen zgolj refošku, temveč širše vinarjem, ki bi se želeli povezovati bolj resno in profesionalno.

Pri tem gre tudi za finančni vidik, na primer pri nastopih na tujih sejmih. Vemo, da je za posameznika nastop bistveno dražji kot za skupino. Če nastopamo kot regija, je to lahko precej bolj učinkovito in cenovno dostopnejše.

Zelo ponosni smo na uspeh malvazije, ki je bila nekoč v precej slabšem položaju kot refošk. Hkrati pa si vsi močno prizadevamo, da bi tudi refošk naredil korak naprej – da bi dosegel višji kakovostni rang in predvsem večjo prepoznavnost v tujini. V Sloveniji namreč s prodajo refoška nimamo težav.

Ingrid na svoji kmetiji Mahnič številnim domačim in tujim turistom predstavi življenje vinogradnika, jih seznani z avtohtonimi vini in drugimi pridelki ter jim razkrije, zakaj je Istra posebna dežela.

Kulturo pitja vina nadgrajujete tudi s spremenjenim konceptom najprepoznavnejših vinskih prireditev. Prosim, pojasnite.

Naša vina, ki so vedno bolj pridelana v smislu višje kakovosti, so si zaslužila nekoliko lepšo prireditev. Tako smo z roko v roki z Vinakoprom, s katerim zadnja leta izredno dobro sodelujemo, ustvarili novo prireditev – martinovanje Vinakoper in Društva vinogradnikov v njihovi kleti, ki je doživela lepo nadgradnjo.

Čeprav je vmes mestna občina Koper še vztrajala z nekaterimi šotori za splošno publiko, so tudi sami ugotovili, da se spreminja tudi širša publika. Na podlagi teh pobud so oblikovali čudovito prireditev, imenovano martinovanje po palačah, ki je doživela že, mislim, tretjo izvedbo. Moram reči, da se je tudi ta dogodek zelo dobro prijel in predstavlja še eno nadgradnjo.

Tako da vse, kar se dogaja – in ne bom govorila le o posameznih občinah, kot so Piran, Izola, Ankaran in Mestna občina Koper – kaže, da imajo vse prireditve, kjer je vino prisotno, določen nivo, v katerega naša butičnost sodi. To gostje cenijo, obiskujejo in s tem se zgodba širi.

Imamo številne dogodke: festival malvazije, praznik refoška, festival penin, Rože in Porto Rože ter številne eno-gastronomske prireditve na visokem nivoju. Menim, da smo dosegli veliko in več od tega težko še dodamo. Ponosna sem, da bomo nadaljevali tudi projekt Vinska kraljica.

Vsak vinar, ki nastopa na prireditvah, kot so Pomol okusov v Portorožu ali na kateri koli drugi prireditvi, se zaveda, da ni najpomembnejše, koliko tam proda ali zasluži, temveč da se predstavi. S tem namenom ljudi potem povabi v svojo klet, ali jih pripelje do trgovskih polic oziroma do gostincev v restavracijah, kjer nato povprašujejo po njegovih vinih.

Kakšni so obeti za vinogradništvo, se mladi radi odločajo za nadaljevanje tradicije?

Jaz imam sina in bila sem najsrečnejši človek, ko se je odločil za študij živilstva in prehrane. Ta poklic ga izredno osrečuje, hkrati pa mu daje tudi določeno varnost, saj gre za stalno zaposlitev. Po magistrskem študiju se je zaposlil, začel pripravljati doktorat in danes dela kot asistent na področju vinarstva.

Doma vsi čakamo, da bo nekoč prevzel dejavnost, vendar te časovnice še ne vidim tako hitro, saj je danes za mladega človeka prevzeti kmetijo – tudi če je ta v dobrem stanju – izjemno zahtevno. Zakaj? Ker ni zagotovljene prihodnosti. Mi smo »fabrika pod odprtim nebom« in ne vemo, kaj bo jutri. Ne samo, da nas Bruselj pritiska s politikami krčenja vinogradov, tudi podnebne spremembe in vremenske razmere nam niso naklonjene.

In poglejte – če pride še en Covid, ga skoraj ne preživimo. Mi prodajamo vino izključno doma, nimamo ga v trgovskih verigah. Če pride nova kriza, enostavno ne preživimo. Kako naj potem sinu rečem: »Pusti službo in pridi v to negotovost?«

Stroški gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, mineralnih gnojil – vse to iz dneva v dan narašča. Tudi steklenice, kartoni in etikete gredo gor, cena vina pa ostaja enaka. Jaz mu želim lepo prihodnost. Poskušali bomo vztrajati, dokler bo šlo, vendar ne vidim toliko mladih prevzemnikov, kot bi si želela.

Na Hrvaškem je vinogradništvo postalo zelo šik, zelo trendovsko, podobno tudi v Italiji, kjer se za nakup kleti odločajo celo filmski igralci. Ti morda sami ne bodo delali v vinogradu, vendar njihov ugled pomaga pri prodaji vina.

Prosim, da ne bo napačno razumljeno – jaz nisem za to. A če že pride do tega, bi raje videla, da vinogradi ostanejo v uporabi, kot da se krčijo. Še najraje bi videla, da bi Vinakoper prevzemal takšne površine, saj so največji vinogradniki v regiji.

Nismo daleč od tega, da če bomo padli pod prag 10.000 hektarjev vinogradov, Slovenija ne bo več prepoznana kot vinska dežela. Posledično lahko tudi s strani Evropske unije izgubimo določene subvencije, kar bi bilo zelo hudo.

Trenutno smo – jaz temu pravim – v gradnji, saj je birokracija izjemno zahtevna. Mlad vinogradnik za zasaditev novega vinograda potrebuje toliko dovoljenj kot za gradnjo hiše. To zahteva čas in denar. Za to moraš imeti res veliko ljubezni in želje, sicer ne gre. Res ne gre.

Danes zasaditi hektar vinograda pomeni investicijo od 40.000 do 50.000 evrov, pri terasah in drenažah še več. Slišala sem, da je subvencija okoli 14.000 evrov, zato si lahko sami izračunate, koliko mora vinogradnik vložiti sam.

Vinogradi so nekoč trajali 60, 70 ali celo 100 let. Danes jih zaradi bolezni in škodljivcev, tudi eske pri refošku, obnavljamo že po 40 letih ali prej. Če to investicijo preračunate na obdobje obnavljanja, bi moral vino prodajati po zelo dobri ceni, da bi vse pokril – kaj šele, da bi dostojno živel.

Danes mladi s telefoni, blogerstvom in različnimi digitalnimi dejavnostmi zaslužijo denar veliko lažje in hitreje. Tudi to ni povsem stabilno, ampak tam vsaj ni fizičnega tveganja. Če danes to propade, greš lahko v drugo dejavnost brez velikih vložkov.

Če denimo moj sin reče, da ne bo več delal v tem poslu, ostanemo z investicijami, ki lahko znašajo 300.000, 400.000 ali celo pol milijona evrov, ki bodo služile le kot zaraščanje ali skladišče.

Ampak potem se moramo vprašati: ali si sploh želimo turizma? Kot sem že omenila, je sodoben turizem usmerjen v doživetja. Ali si res želimo zaraščenih površin? Mislim, da ne – turisti ne bodo več prihajali.

En vinogradnik ni samo vinogradnik in vinar. Skrbi tudi za krajino, za kulturno krajino in za to, da imamo lep, urejen prostor.

»Slovenska Istra je po mojem mnenju ena najlepših regij na svetu – imamo morje, hribe, oljke, vinograde, sadje, vrhunsko zelenjavo in številne pohodniške poti. Ni vse le morje,« pravi Mahničeva.

Kako še lahko pomaga država s svojimi institucijami in strategijami?

Situacija je taka: kar se tiče vinogradništva, so subvencije trenutno na voljo predvsem preko Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, in sicer za prestrukturiranje. Zasaditev novega vinograda pa že ni več subvencionirana – če želiš zasaditi nov vinograd, ga moraš financirati izključno z lastnimi sredstvi.

Če bi bila županja v občini, kjer je vinogradništvo doma – pravzaprav ne govorim samo za Slovensko Istro, ampak na splošno za Slovenijo – bi stvari videla drugače. V Slovenski Istri, hvala bogu, še najmanj beležimo upad vinogradniških površin. Trenutno smo v Sloveniji celo med boljšimi, ker nam je res do tega, da vinograde ohranimo. Drugod po državi se vinogradi hitreje krčijo.

Če bi imela vpliv na kmetijsko politiko, bi kot občina skušala prispevati sredstva za podporo kmetom, če jih država ne more, ker mora slediti smernicam Bruslja. Imamo namreč več možnih vzvodov, vendar so politiki pogosto precej ozkogledi in delujejo po parcialnih interesih.

V Istri je družinska tradicija tudi pri vinogradništvu še vedno zelo močna. Ta generacija še ohranja zavest o pomenu ohranjanja kmetijstva in vinogradništva. Vendar pa vse bolj gleda na ekonomsko upravičenost dejavnosti.

Kljub temu je vinogradništvo v Slovenski Istri trenutno v zelo dobrem položaju, predvsem zaradi povezanosti s turizmom. Ta celovita, doživljajska ponudba je v vzponu in s tem je treba nadaljevati.

Vidim pa še eno priložnost: vinarji smo premalo prisotni v hotelih. Hotelske verige, kot so Sava Turizem ali LifeClass, večinoma kupujejo preko večjih distributerjev ali verig, kot sta Koželj ali Sava sistem. Lokalni vinogradniki smo tam premalo zastopani. V hotelih je prisotnih le nekaj večjih proizvajalcev, predvsem Vinakoper in še dva ali trije.

Po dvajsetih letih na čelu društva prepuščate vodenje nasledniku. Kako naprej?

Vseeno bom ostala vključena kot članica upravnega odbora in podpora, če me bodo potrebovali. Imam veliko kontaktov in izkušenj, zato bo prehod lažji. Vesela sem, da bo vodenje prevzel nekdo mlajši, ne glede na spol.

Tudi sama bom z veseljem spremljala delo naprej, podobno kot zdaj spremljam svojega sina, ki me je nadomestil v kleti. Poleg svoje službe skrbi tudi za družinsko vinsko klet. Ne mešam se v njegove odločitve – vidim dobre rezultate in verjamem v mlade ljudi, ki z izkušnjami rastejo.

Prepričana sem, da bo tudi naslednik dovolj izkušen, da bo prehod dober. Dosegli smo veliko: malvazija je postala prepoznana tudi na Štajerskem – kar je bil vedno naš mejnik. Refošk pa je po »francoskem paradoksu« doživel pravi preboj po vsej Sloveniji.

V tem času ustanavljamo tudi nov konzorcij. Pravkar smo zaključili prijavo na velik čezmejni projekt v sodelovanju s Hrvaško in Italijo, iz katerega pričakujemo sredstva za razvoj sodelovanja.

Ponosna sem, da bomo nadaljevali tudi projekt Vinska kraljica, upam, da ga bo novo vodstvo ohranilo.

