Istrabenz v prisilno poravnavo

Koprsko okrožno sodišče je vložilo predlog za začetek postopka prisilne poravnave. To je predlagala Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), potem ko na skupščini novembra lani ni uspela s predlogom za prevzem Istrabenzovega premoženja . Sodišče je za upraviteljico imenovalo, upniki pa imajo mesec dni časa za prijavo svojih terjatev, to je najpozneje do 17. februarja.Edini upnik Istrabenza je DUTB, ki mu koprska družba dolguje 73,2 milijona evrov. Finančna terjatev do DUTB je zapadla 24. septembra lani in DUTB je tedaj predlagala, da bi Istrabenz insolventnost odpravil tako, da bi nanjo prenesli njegovo premoženje, preostale obveznosti pa bi v celoti odpisala. Nato bi šel lahko Istrabenz v likvidacijski postopek, vendar pa skupščina Istrabenza predloga ni podprla z zadostno večino.Med preostalim premoženjem Istrabenza je polovični delež družbe Adriafin, ki je večinski lastnik Vinakopra. Premoženje je ocenjeno na nekaj manj kot 9,2 milijona evrov. Istrabenz Turizem, ki ima v lasti hotele na Obali, je DUTB lani po sklepu tako vlade kot skupščine zasegla.