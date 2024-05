Italija ne ovira gradnje vzporednega tira proti Kopru

V nadaljevanju preberite:

Italijanska država ne ovira slovenske vlade pri sprejetju uredbe o dopolnitvi lokacijskega načrta za vzporedni (levi) tir pri drugem tiru. Z ministrstva za okolje, podnebje in energetiko so danes sporočili, da je čezmejno posvetovanje z Italijo na ravni plana zaključeno. Italija je namreč predlagala Sloveniji, da bi tudi ona spremljala učinkovitost omilitvenih ukrepov in izvajanje monitoringa ter še naprej uspešno sodelovala na področju varovanja okolja, kar bo Slovenija upoštevala.