Italijanski lastnik zapira tovarno usnja: v Sloveniji stroški dela previsoki

Konec marca svoja vrata zapira podjetje Dani AFC iz Slovenj Gradca, je poročal Koroški radio. Vodstvo družbe bo konec tega meseca na sodišče vložilo predlog za likvidacijo, odpovedi pa bodo sredi marca sledile še zadnjim 59 zaposlenim. Italijanski lastnik bo opremo selil aprila, je povedal direktor Slavko Jovanov.

Podjetje kroji usnje za sedeže avtomobilov višjega cenovnega razreda in za pohištveno industrijo.

Lastnik podjetje zapira zaradi visokih stroškov delovne sile, je za Koroški radio povedal direktor Slavko Jovanov in dodal, da sta k temu doprinesla zvišanje minimalne plače ter izplačilo zimskega regresa. Med drugim so imeli tudi težave z nihanjem naročil v avtomobilski industriji, ki so jih poslabšale razmere na energetskem trgu in vojna v Ukrajini.

Število zaposlenih v podjetju se je v zadnjih letih pogosto spreminjalo. Iz ekonomskih in poslovnih razlogov so leta 2023 odpustili okoli 75 ljudi. Nove posle so iskali v pohištveni industriji, a to ni bilo dovolj.

Med zaposlenimi, ki so po letih nihanj v poslovanju še ostali v družbi, so večinoma starejše ženske, je še poročal lokalni medij. Zaposleni bodo prejeli odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga in odpravnine, kot to določa zakon. Podjetje je napovedalo odpoved najema prostorov, proizvodnja bo zaključena konec marca, nato bo lastnik opremo selil nazaj v Italijo.