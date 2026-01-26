Zakaj veliki projekti zamujajo in zakaj administracija ustvarja napačne spodbude

Rast porabe energije zaradi umetne inteligence spreminja energetsko sliko in nekateri veliki projekti so nujni, pojasnjuje Ivan Damnjanović.

Veliki industrijski in infrastrukturni projekti pogosto zamujajo in presegajo načrtovane stroške, tudi ko jih vodijo izkušeni strokovnjaki. Klasični pristopi projektnega vodenja pogosto odpovejo, »nadzor« nad projekti je računovodski in od daleč, jedrski projekti pa so še posebej občutljivi, pojasnjuje Ivan Damnjanović, profesor na univerzi A & M v Teksasu in sodelavec inštituta Project Production Institute. Rast porabe energije zaradi umetne inteligence medtem spreminja energetsko sliko in nekateri veliki projekti so nujni. Ob obisku v Sloveniji ste govorili o jedrski energiji, infrastrukturi in netoksičnih tehnologijah. Kaj je rdeča nit vašega raziskovalnega in pedagoškega dela? Moj prvotni namen je bil načeti vprašanja projektnega vodenja: kako delamo, zakaj rezultati pogosto niso ...