Ivica Todorić je na novinarski konferenci v Zagrebu izlil dušo

Preberite tudi: Usoda Mercatorja v rokah sodišča

Todorić: Zasegli so mi zasebno lastnino

Nekdanji prvi mož Agrokorjaje danes na novinarski konferenci v Zagrebu zavrnil svojo odgovornost za začasni odvzem Agrokorjevih delnic Mercatorja zaradi prevzema polnilnice vode Costella. Slovenska agencija za varstvo konkurence (AVK) je Agrokorju začasno zasegla delnice Mercatorja, da bi zavarovala plačilo globe v višini 53,9 milijona evrov, ki jo je hrvaškemu koncernu naložila, ker ni prijavil koncentracije po prevzemu Costelle leta 2016. Costello je sicer prevzela Todorićeva švicarska družba Agrokor, in sicer prek družbe Alsafi Partners iz Dubaja, ki je bila lastnica družbe Aredya Global iz Dubaja , ki je imela v lasti Costello. Todorić je danes zatrdil, da ga pogodba o prevzemu ni zavezovala k prijavi lastništva . Trdi, da je bila v pogodbi omenjena možnost, da bi posel tudi opustili. Ne ve, zakaj tisti, ki so prevzeli Agrokor, niso prijavili lastnine. Če bi se obnašali profesionalno, bi bila situacija danes drugačna, je prepričan.Todorić je danes sicer povedal, da je po potrditvi obtožnice proti njemu in še trem osebam domnevnih kaznivih dejanj v Agrokorju, ki jo je zagrebško sodišče potrdilo decembra lani, dobil vpogled v dokumente tožilstva, ki naj bi po njegovih besedah prispevali nove dokaze njemu v prid.Hrvaškega premierain hrvaško vlado je znova obtožil, da mu je zasegla zasebno lastnino, ko je z zakonom o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih, poznanem kot lex Agrokor, uvedla izredno upravo v koncernu.Trdi, da je šlo za nezakonit, sistematičen in organiziran odvzem njegovega zasebnega premoženja, pri katerem so po njegovem prepričanju sodelovali Plenković, nekdanja ministrica za gospodarstvo, svetovalci iz skupine Borg, ruski veleposlanik na Hrvaškem, ruska Sberbank, bonitetna agencija Moody's in Bruselj.Znova je poudaril, da so ga v hrvaški vladi izsiljevali, naj prenese svoj lastniški delež v Agrokorju na banke upnice. Novinarjem je predstavil tudi elektronsko pošto, ki naj bi podkrepila njegove trditve, da je šlo za nezakonit prevzem Agrokorja ter da so družbo zatem oropali.Proti Todoriću poteka še najmanj ena preiskava zaradi suma kaznivih dejanj v Agrokorju. Od jeseni 2017 preiskujejo okoliščine, v katerih naj bi skupaj s svojima sinovoma in 12 nekdanjimi člani uprave koncerna in zagrebške podružnice revizorske hiše Baker Tilly iz blagajne na zasebne račune nakazal najmanj 130 milijonov evrov.Todorić se je pred hrvaškim pravosodjem skrival v Londonu, Velika Britanija pa ga je Hrvaški izročila novembra 2018, ko je plačal milijon evrov varščine, da bi se lahko branil s prostosti.