Iz Mini Cooperjev v visokotehnološka testna vozila

Študentje bodo na do zdaj največjem taboru Dewesoft Summer Camp pod mentorstvom inženirjev tega podjetja in gostujočih strokovnjakov teden dni reševali praktične inženirske izzive in spoznavali sodobne merilne tehnologije.

Program, ki se je začel leta 2022 s 14 študenti, je v nekaj letih prerasel v mednarodno platformo za razvoj mladih inženirskih talentov, navajajo v trboveljskem Dewesoftu. Glavni namen tabora pa je povezati študente naravoslovnih in tehničnih smeri z gospodarstvom ter jim ponuditi praktične izkušnje na področju meroslovja in razvoja merilnih sistemov. Mlade želijo navdušiti za inženirske poklice in jim približati razvoj tehnologij, ki jih uporabljajo največja svetovna podjetja.

Letos bodo morale ekipe v okviru osrednjega izziva avtomobile Mini Cooper v enem tednu spremeniti v visokotehnološka testna vozila, pripraviti poslovno strategijo in svoje rešitve predstaviti strokovni komisiji.

Podjetje bo udeležencem zagotovilo mentorstvo, vozila, merilno opremo, orodje in ves potrebni material za izvedbo nalog. Poleg intenzivnega inženirskega programa bodo študenti spoznavali tudi Slovenijo in Zasavje, kjer ima družba Dewesoft tudi svoj sedež.