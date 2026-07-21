Prejel je več kot 12 milijonov evrov dividend

Leto 2025 je bilo rekordno za izplačila dividend. Fizične osebe so prijavile oziroma prejele 822,6 milijona evrov dividend, od katerih je bila odmerjena dohodnina, kar je skoraj 17 odstotkov več kot leto prej. Država je od teh dividend odmerila 198,2 milijona evrov davka, medtem ko je iz dohodnine od dividend v proračun dejansko prejela 222,9 milijona evrov, kažejo podatki Finančne uprave (Furs). Podatki sicer še niso dokončni, saj odmera dohodnine od dividend za leto 2025 še poteka, zato se lahko končni zneski in lestvica največjih prejemnikov še spremenijo. Podatki kažejo, da so dividende vse pomembnejši vir kapitalskih dohodkov Slovencev, hkrati pa predstavljajo tudi največji vir davčnih prihodkov med vsemi dohodki od kapitala. Posameznik prejel 12,4 milijona evrov Furs nam je poslal ...