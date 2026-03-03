  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Erika Žnidaršič z ekipo Tarče prejela nagrado zaupanja

    Na prireditvi Izbran produkt leta 2026 so bili razglašeni zmagovalci, ki so prejeli največ zaupanja potrošnikov v različnih kategorijah.
    FOTO: Saša Despot
    Galerija
    FOTO: Saša Despot
    Rok Tamše
    3. 3. 2026 | 12:20
    3. 3. 2026 | 12:22
    3:50
    A+A-

    Na odru pod zvezdami v zgradbi ljubljanskega lutkovnega gledališča so podelili nagrade Izbran produkt leta 2026. Priznanja so prejeli izdelki, blagovne znamke in trgovine, ki so v neodvisni raziskavi poželi največ zaupanja slovenskih potrošnikov. Gre za edinstven potrošniški izbor, v katerem odločajo izključno kupci in uporabniki.

    Podelitev nagrad je potekala v okviru širšega ekosistema potrošniškega certificiranja, ki vključuje nazive Izbran produkt leta, Izbrana znamka zaupanja leta, Izbrana trgovina leta in Izbran produkt trgovske znamke leta. To priznanje ni zgolj simbol kakovosti, temveč odraža dolgoročno zaupanje potrošnikov. Posebnost letošnje podelitve je bila, da so priznanja osebno prevzemali direktorji in predstavniki podjetij, kar daje nagradam strateški pomen za njihovo nadaljnjo rast in razvoj.

    Predsednik in glavni izvršni direktor mednarodnega koncepta Voted Product of the Year Worldwide Philippe Gelder je ob podelitvi poudaril, da zaupanje potrošnikov ni rezultat komunikacije, temveč dosledne vrednosti. FOTO: Saša Despot
    Predsednik in glavni izvršni direktor mednarodnega koncepta Voted Product of the Year Worldwide Philippe Gelder je ob podelitvi poudaril, da zaupanje potrošnikov ni rezultat komunikacije, temveč dosledne vrednosti. FOTO: Saša Despot

    Prepoznavni izdelki in medijski projekti

    Med prejemniki naziva Izbran produkt leta 2026 so se znašli prepoznavni izdelki, kot so Q Max (Petrol), Dana Vitamin ReCharge in Dana IsoTonic (Dana), aplikacija Petrol GO (Petrol), Purina PRO PLAN (Nestlé Purina), AVE Grill (Panvita MIR), Kava Na poti (Petrol), Maestro mešanica začimb za slovenske jedi (Podravka), KEMABOND FLEX 131 (Murexin) ter Fresh – sveže pripravljena hrana na bencinskih servisih Petrol.

    Voditeljica oddaje Tarča Erika Žnidaršič s kolegicama iz ekipe, ki ustvarja polemično oddajo na TV Slovenija. FOTO: Saša Despot
    Voditeljica oddaje Tarča Erika Žnidaršič s kolegicama iz ekipe, ki ustvarja polemično oddajo na TV Slovenija. FOTO: Saša Despot

    Naziv Izbrana znamka zaupanja leta 2026 so prejele i VENT (prezračevalni sistemi), MIK Celje (stavbno pohištvo), 24ur.com (spletni portal), informativna oddaja 24UR ter Radio 1 in oddaja Tarča (RTV Slovenija). Voditeljica oddaje Erika Žnidaršič, ki je z veseljem in ponosom prevzela nagrado, je bila deležna posebne pozornosti občinstva.

    Jure Tepina, urednik spletnega portala 24ur.com je izpostavil vso ekipo medijske hiše Pro Plus. FOTO: Saša Despot
    Jure Tepina, urednik spletnega portala 24ur.com je izpostavil vso ekipo medijske hiše Pro Plus. FOTO: Saša Despot

    Za naziv Izbrana trgovina leta 2026 je bila izbrana Baby Center (Akids), medtem ko je naziv Izbran produkt trgovske znamke leta 2026 prejel FreeON (Baby Center).

    Potrošniki so odločevalci na trgu

    Raziskavo, ki je potekala v januarju in februarju 2026, je izvedlo podjetje Treetz pod metodološkim nadzorom družbe Deloitte. Udeležilo se je je 1.500 slovenskih potrošnikov, ki so bili reprezentativni za spol, starost in geografske regije. Veljavne ankete so temeljile na vsaj 150 preverjenih uporabnikih v posameznih kategorijah, kar omogoča, da so rezultati izjemno relevantni in verodostojni. Nagrado Izbran produkt leta 2026 so prejeli tisti izdelki in blagovne znamke, ki so uspeli prepričati potrošnike s svojo doslednostjo, inovativnostjo in resnično vrednostjo.

    Dobro razpoloženi zmagovalci FOTO: Saša Despot
    Dobro razpoloženi zmagovalci FOTO: Saša Despot

    Predsednik in glavni izvršni direktor mednarodnega koncepta Voted Product of the Year Worldwide Philippe Gelder je ob podelitvi poudaril, da zaupanje potrošnikov ni rezultat komunikacije, temveč dosledne vrednosti: »Zaupanje potrošnikov ni mogoče kupiti ali ustvariti čez noč. Nastaja skozi doslednost, relevantne inovacije in resnično vrednost.«

    Predsednik in glavni izvršni direktor mednarodnega koncepta Voted Product of the Year Worldwide Philippe Gelder in direktor POY Adria Gregor Gorenc FOTO: Saša Despot
    Predsednik in glavni izvršni direktor mednarodnega koncepta Voted Product of the Year Worldwide Philippe Gelder in direktor POY Adria Gregor Gorenc FOTO: Saša Despot

    Direktor POY Adria Gregor Gorenc je poudaril pomen potrošniškega odločanja: »Potrošniki niso pasivni opazovalci trga, temveč njegovi odločevalci. Vsak nakup je glas. Ko se ti glasovi združijo, nastane jasna in verodostojna potrditev trga. Zaupanje in inovativnost nista zgolj vrednoti, temveč ključna vzvoda dolgoročne rasti podjetij.«

    Gregor Gorenc in Blaž Puc FOTO: Saša Despot
    Gregor Gorenc in Blaž Puc FOTO: Saša Despot

    izbran produkt leta 2026potrošnikizaupanjeblagovna znamkaErika ŽnidaršičJure TepinaGregor Gorenc

