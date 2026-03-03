Erika Žnidaršič z ekipo Tarče prejela nagrado zaupanja

Na odru pod zvezdami v zgradbi ljubljanskega lutkovnega gledališča so podelili nagrade Izbran produkt leta 2026. Priznanja so prejeli izdelki, blagovne znamke in trgovine, ki so v neodvisni raziskavi poželi največ zaupanja slovenskih potrošnikov. Gre za edinstven potrošniški izbor, v katerem odločajo izključno kupci in uporabniki.

Podelitev nagrad je potekala v okviru širšega ekosistema potrošniškega certificiranja, ki vključuje nazive Izbran produkt leta, Izbrana znamka zaupanja leta, Izbrana trgovina leta in Izbran produkt trgovske znamke leta. To priznanje ni zgolj simbol kakovosti, temveč odraža dolgoročno zaupanje potrošnikov. Posebnost letošnje podelitve je bila, da so priznanja osebno prevzemali direktorji in predstavniki podjetij, kar daje nagradam strateški pomen za njihovo nadaljnjo rast in razvoj.

Predsednik in glavni izvršni direktor mednarodnega koncepta Voted Product of the Year Worldwide Philippe Gelder je ob podelitvi poudaril, da zaupanje potrošnikov ni rezultat komunikacije, temveč dosledne vrednosti. FOTO: Saša Despot

Prepoznavni izdelki in medijski projekti

Med prejemniki naziva Izbran produkt leta 2026 so se znašli prepoznavni izdelki, kot so Q Max (Petrol), Dana Vitamin ReCharge in Dana IsoTonic (Dana), aplikacija Petrol GO (Petrol), Purina PRO PLAN (Nestlé Purina), AVE Grill (Panvita MIR), Kava Na poti (Petrol), Maestro mešanica začimb za slovenske jedi (Podravka), KEMABOND FLEX 131 (Murexin) ter Fresh – sveže pripravljena hrana na bencinskih servisih Petrol.

Voditeljica oddaje Tarča Erika Žnidaršič s kolegicama iz ekipe, ki ustvarja polemično oddajo na TV Slovenija. FOTO: Saša Despot

Naziv Izbrana znamka zaupanja leta 2026 so prejele i VENT (prezračevalni sistemi), MIK Celje (stavbno pohištvo), 24ur.com (spletni portal), informativna oddaja 24UR ter Radio 1 in oddaja Tarča (RTV Slovenija). Voditeljica oddaje Erika Žnidaršič, ki je z veseljem in ponosom prevzela nagrado, je bila deležna posebne pozornosti občinstva.

Jure Tepina, urednik spletnega portala 24ur.com je izpostavil vso ekipo medijske hiše Pro Plus. FOTO: Saša Despot

Za naziv Izbrana trgovina leta 2026 je bila izbrana Baby Center (Akids), medtem ko je naziv Izbran produkt trgovske znamke leta 2026 prejel FreeON (Baby Center).

Potrošniki so odločevalci na trgu

Raziskavo, ki je potekala v januarju in februarju 2026, je izvedlo podjetje Treetz pod metodološkim nadzorom družbe Deloitte. Udeležilo se je je 1.500 slovenskih potrošnikov, ki so bili reprezentativni za spol, starost in geografske regije. Veljavne ankete so temeljile na vsaj 150 preverjenih uporabnikih v posameznih kategorijah, kar omogoča, da so rezultati izjemno relevantni in verodostojni. Nagrado Izbran produkt leta 2026 so prejeli tisti izdelki in blagovne znamke, ki so uspeli prepričati potrošnike s svojo doslednostjo, inovativnostjo in resnično vrednostjo.

Dobro razpoloženi zmagovalci FOTO: Saša Despot

Predsednik in glavni izvršni direktor mednarodnega koncepta Voted Product of the Year Worldwide Philippe Gelder je ob podelitvi poudaril, da zaupanje potrošnikov ni rezultat komunikacije, temveč dosledne vrednosti: »Zaupanje potrošnikov ni mogoče kupiti ali ustvariti čez noč. Nastaja skozi doslednost, relevantne inovacije in resnično vrednost.«

Predsednik in glavni izvršni direktor mednarodnega koncepta Voted Product of the Year Worldwide Philippe Gelder in direktor POY Adria Gregor Gorenc FOTO: Saša Despot

Direktor POY Adria Gregor Gorenc je poudaril pomen potrošniškega odločanja: »Potrošniki niso pasivni opazovalci trga, temveč njegovi odločevalci. Vsak nakup je glas. Ko se ti glasovi združijo, nastane jasna in verodostojna potrditev trga. Zaupanje in inovativnost nista zgolj vrednoti, temveč ključna vzvoda dolgoročne rasti podjetij.«