Izbrana je inženirka leta 2019

Ljubljana – Aida Kamišalić Latifić, raziskovalka in predavateljica na mariborski fakulteti za elektrotehniko in informatiko, je osvojila naziv inženirke leta 2019 in prevzela štafetno palico promocije inženirskih poklicev med ženskami od Dore Domajnko.»Aida je zgled, kam pripeljejo ambicija, pogum in vztrajnost, če pot osvetljujeta znanje in zaupanje vase. Izborna žirija njeno zgodbo prepoznava kot navdih mladim, da sledijo svojim inženirskim sanjam – četudi so razmere, v katerih sanjarijo, zahtevne,« piše v utemeljitvi. Aido Kamišalić Latifić je iz BiH v Slovenijo pregnala vojna, misel, ki jo vodi v življenju, pa je: ...