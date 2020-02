Izbruh epidemije zaustavil šibko gospodarsko okrevanje

Če želimo ostati racionalni in ohraniti potrebno psihično stabilnost, ni nobene potrebe, da bi se ga spominjali z neko pretirano nostalgijo, ali pa celo objokovali zgrešene naložbene priložnosti. Dlje časa ko spremljam in analiziram delniške trge, bolj jasno se zavedam, da je na dolgi rok najboljši pristop aktivna potrpežljivost in preudarni optimizem, ki temelji na spoznanju, da so gibanja na delniških trgih izrazito pozitivna v treh od štirih let. Do sredine januarja sta evforično vzdušje na borzah in močan moment poskrbela za nadaljevanje premočrtne rasti delniških indeksov, ki pa so v zadnjih dnevih že začeli opazno ...