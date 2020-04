Izdelava spletne strani je lahko najboljši korak za vaše podjetje, če se tega lotite premišljeno in s podporo pravih strokovnjakov. Zato smo vam v podjetju Izdelava spletnih strani, Spletni partner, d. o. o., po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. vedno na voljo za sodelovanje ali morebitna vprašanja. Dovolite nam, da vam pomagamo zablesteti na spletu!

Vas zanima, kako preprečiti upad poslovanja v času epidemije? Poskrbite, da vas najdejo tudi na spletu!Spletni nakupi zajemajo vse večji delež potrošnje, zato je za podjetja vse bolj nujno, da svojo ponudbo preselijo na splet. Profesionalna izdelava spletnih strani lahko vašemu podjetju pomaga preživeti, ko mnogi drugi tonejo, in vas obdrži nad vodo. A žal zgolj lepa spletna stran ni več dovolj. V podjetju Izdelava spletnih strani, Spletni partner, d. o. o., smo za vas pripravili nabor nasvetov, kako lahko s premišljeno izdelano spletno stranjo poskrbite za svoje podjetje tudi v teh nepredvidljivih časih.Kot vedno se vrag skriva v detajlih. Že dolgo namreč ni več dovolj, da zgolj imate spletno stran, če je nihče ne vidi. To je nekako tako, kot bi imeli najlepše opremljeno hišo s steklenimi stenami, na vseh oknih pa zastrte zavese. Bi radi, da ljudje opazijo, kaj ponujate? Preberite si, kaj vsebuje dobra prodajno usmerjena spletna stran.Ta številka pa vsakodnevno raste. Kaj to pomeni za vas? Nič posebnega, če ne želite, da vas kupci najdejo. Če pa si želite več strank in več posla, je čas, da se začnete ozirati h Googlu. Profesionalna izdelava spletnih strani in SEO optimizacija spletnih strani oziroma optimizacija za spletne brskalnike gresta z roko v roki. Naročniki imajo navadno jasno predstavo, kakšno spletno stran si želijo za svoje stranke, pri tem pa pozabljajo, da je Google prvi, ki vidi njihovo spletno stran. Spletnim brskalnikom, kot je Google, je morda res vseeno, kakšno sliko imate na prvi strani, je pa zanje zato toliko bolj pomembno, kakšna je vsebina. To pomeni, da mora vsebina na vaši spletni strani vsebovati zadostno količino ključnih besed z vašega področja. Ko nekaj iščemo, namreč to vpišemo v Google, na primer »lasni podaljški«. Googlovo profesionalno orodje kaže, da ima ta ključna beseda povprečno kar 1000 iskanj na mesec. Če prodajate lasne podaljške, to pomeni v povprečju 1000 potencialnih strank na mesec, kar je 1000 potencialnih prodaj. Ni slabo, kajne? Izdelava spletne strani brez upoštevanja vidika optimizacije za spletne brskalnike (SEO optimizacije) je zato brca v prazno.Zato vam v podjetju Spletni partner d. o. o. ponujamo izdelavo in optimizacijo spletne strani . Pred izdelavo z vami opravimo posvet glede področij prodaje, ki bi se jim želeli posvetiti, in vam svetujemo o pripravi vsebine. Le tako ste lahko prepričani, da bo Google takoj razumel, kaj prodajate in ali je vsebina na vaši strani kakovostna, na podlagi tega pa vašo spletno stran prikazoval med top zadetki na Googlu.Kot smo že omenili, profesionalna in premišljena izdelava spletnih strani upošteva tudi vidik SEO optimizacije, kar pomeni, da mora vaša spletna stran vsebovati dovolj vsebine s ključnimi besedami, prek katerih vas kupci najdejo. Zato je najboljša izdelava spletne strani z blogom, kjer boste lahko objavljali ne samo novice z vašega področja (recimo o novih trendih), temveč tudi koristne nasvete. Če prodajate na primer ustvarjalno blago, lahko na blogu objavljate ideje za ustvarjanje, v besedilo pa vnesete primerno gostoto ključnih besed (na primer »ustvarjanje z otroki«, ki ima kar 320 povprečnih mesečnih iskanj). Ko bo naslednjič kdo iskal ideje za ustvarjanje z otroki, ga bo Google privedel na vaš vlog, od tam pa bralca do vaše spletne trgovine loči le še klik. Dodaten bonus je, da si z rednimi zanimivimi objavami ustvarjate krog zvestih bralcev, ki si vas bodo zapomnili in se naslednjič takoj obrnili na vas.Prvi vtis je ključnega pomena! Ste vedeli, da se obiskovalec vaše spletne strani v prve 0,5 sekunde odloči, ali bo ostal ali ne? To pomeni, da je zelo pomembno, kakšna bo vaša prva stran, ko je v igri izdelava spletnih strani. Če obiskovalec vaše spletne strani takoj odide, vas bo to dvojno stalo. Prvič zato, ker je to za Google jasen znak, da na vaši strani ni nič prav posebnega, zato tudi ni razloga, da bi vašo spletno kazal še komu drugemu. Konec koncev je Googlov primarni cilj svojim uporabnikom ponuditi kakovostno vsebino, ki jo bo z veseljem bral ali kupil. Vašo stran bo nekajkrat ponudil med najboljšimi zadetki in se na podlagi odziva obiskovalcev odločil, ali je vsebina kaj prida.Drugi razlog, zakaj si nikakor ne želite, da bi kupci takoj odšli, pa je ta, da bi jih s tem najverjetneje za vedno izgubili. Predstavljajte si, da iščete informacije o čistilnih napravah. Naletite na čudovito spletno trgovino s povprečnimi cenami in lepimi fotografijami, nikjer pa nič, kar bi vam pomagalo do premišljene odločitve o pravi čistilni napravi za vaše gospodinjstvo. Zato se kaj hitro vrnete nazaj v brskalnik in kliknete na drug zadetek. Na tej strani sicer fotografije niso nič posebnega, vam pa je najbolj v pomoč pregledna SEO optimizirana vsebina, kjer najdete nasvete glede velikosti in zmogljivosti pa tudi najbolj ustreznega tipa čistilne naprave za vas. Najbrž že veste, kje se boste zadržali dlje, kajne? Vzneseno prebirate en članek za drugim, Google pa pazljivo meri čas, ki ste ga porabili na strani. Po 3 minutah je algoritmu kristalno jasno, da je vsebina na tej spletni strani neprimerljivo boljša, zato bo to stran uvrščal vse višje in višje, da bo dosegla vse več in več ljudi.Kdaj ste nazadnje brskali po spletu na računalniku? Prejšnji teden? Morda prejšnji mesec? Se ne spomnite? Več kot 2/3 spletnih brskanj se opravi na mobilnih napravah, kar pomeni, da bo vašo spletno stran kar 60 obiskovalcev od 100 odprlo na svojem telefonu. Prav tako je pomemben podatek, da kar 80 % lastnikov pametnih telefonov na njem opravlja tudi nakupe po spletu – kar pomeni, da na spletu nakupuje več kot 2,4 milijarde ljudi. Ko je v igri izdelava spletne strani, se zato prepričajte, da bo vaša povsem prilagojena tudi za mobilne naprave. Meni naj se prilagodi velikosti zaslona, slike pomanjšajo in prerazporedijo, gumbi pa ne smejo izgubiti funkcionalnosti. Če je obiskovalec nezadovoljen z delovanjem vaše spletne strani na svojem mobilniku, je to zamujena priložnost.