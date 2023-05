Izdelki morajo biti že zasnovani trajnostno

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Podjetja, ki želijo s svojimi izdelki slediti zavezam za zeleni prehod, ne morejo mimo skrbi za materiale. Tudi njihove vhodne surovine morajo namreč biti trajnostno pridobljene, vse bolj pa je pomembno, da na trajnosten način potekajo tudi vsi procesi proizvodnje.

»Kot procesni specialist največkrat uporabljamo material, ki ga predpiše kupec, res pa je, da se v fazi skupnega razvoja čedalje bolj upoštevajo tudi naše sugestije. Pri naši proizvodnji je najpomembnejši aluminij, zato uporabljamo skoraj izključno zeleni aluminij. Ta je proizveden s procesi reciklaže odpadnih surovin, pri čemer se prihrani 95 odstotkov energije, ki je sicer potrebna za proizvodnjo aluminija iz primarnih surovin (elektroliza). Tudi drugi najpomembnejši material, jeklo za tlačna orodja, je popolnoma reciklabilen,« so povedali v podjetju LTH Castings.

V škofjeloškem podjetju načrtujejo, da bo v letu 2023 obseg poslovanja prvič presegel 400 milijonov evrov, kar je posledica vlaganja v razvoj in pridobivanja projektov s področja e-mobilnosti. Še naprej bodo razvojni partner za kompleksne sestavne dele za najuglednejše svetovne avtomobilske proizvajalce. »Poleg obstoječega programa izdelkov za vozila z notranjim izgorevanjem se nam za prihodnja leta zelo krepi segment komponent za električna vozila. Načrtujemo, da bo proizvodnja komponent za električna vozila že leta 2028 po obsegu prehitela obstoječ standardni program,« so še povedali v LTH Castings.

Prihajajo dodatne funkcionalnosti

V Skupini Sij stavijo na elektrojekla blagovne znamke SIWATT, ki se uporabljajo za pogonske motorje električnih avtomobilov. »Prizadevamo si tudi, da bi ostali vodilni v Evropski uniji tudi pri nerjavni debeli pločevini sinoxx, specialni pločevini sidur in simaxx ter orodnih jeklih znamk Sitherm, Sihard, Sirapid in Simold. Na področju končnih proizvodov pa seveda računamo na industrijske nože blagovne znamke Siknives ter valje blagovne znamke Sirolls,« je povedal Aleš Falatov, direktor za marketing in razvoj poslovanja.

V Domelu so prepričani, da bodo jedro prihodnjih izvoznih izdelkov zagotovo predstavljali izdelki za pogone raznovrstnih aplikacij na področju mobilnosti, medicine, industrije in hišnih ter vrtnih aparatov. »Ti izdelki bodo učinkovitejši in bodo imeli dodane funkcionalnosti, kot so povezljivost, prilagodljivost obratovalnim pogojem ter diagnostika,« napoveduje predsednik uprave Matjaž Čemažar.

V Bisolu poudarjajo, da že deset let kot eden zelo redkih proizvajalcev solarnih modulov na svetovnem trgu proizvajajo barvne module bisol spectrum. »Ves čas so veljali za nišni produkt, ki pride prav zgolj specifičnim naročnikom, vendar pa se ta trend v zadnjih dveh let skokovito spreminja in v naši robotizirani proizvodnji v Latkovi vasi vse več časa posvečamo prav izdelavi barvnih modulov. Fotovoltaika čedalje bolj prihaja v naša bivalna okolja in kupci želijo in od tovrstnih proizvodov pričakujejo ne le brezhibno delovanje, pač pa tudi estetiko. Solarne izdelke nameščamo tudi na površine, ki prej niso prišle v poštev za pridobivanje električne energije. To so na primer kulturno in zgodovinsko zaščitena območja, kamor nameščamo module rdeče in opečnate barve, naravnemu okolju bolj ustrezajo zeleni moduli, za velike stenske površine pa so praktični beli,« so povedali v podjetju.

Kaj po koncu uporabe?

Z »odraščanjem« fotovoltaične branže tudi kupci vse bolj spoznavajo in priznavajo, da niso vsi produkti isti, kar vodi v višje povpraševanje po premijskih izdelkih. »Na tem področju je naša velika uspešnica bisol supreme, modul s 25-letnim jamstvom za stoodstotno izhodno moč,« so še povedali.

V proizvajalcu umetnih vlaken AquafilSLO so osredotočeni na uveljavljanje krožnih modelov poslovanja. »Imamo edinstveno sestavino Econyl(R), ki jo pridobivamo iz odpadkov in omogoča neskončno paleto uporab v končnih izdelkih. V primerjavi s standardno sestavino (pridobljeno iz fosilnih virov) je kar do 90 odstotkov manj okoljsko obremenjujoča. To je naša trenutna konkurenčna prednost,« je povedal generalni direktor Denis Jahić.

»Verjamemo, da bodo tako mednarodni trgi kot zakonodaja v prihodnosti zahtevali vedno bolj krožne in trajnostne izdelke. Zato že danes tesno sodelujemo z našimi kupci, nudimo jim tudi podporo pri oblikovanju končnih izdelkov, ki so načrtovani po načelih ekodizajna tudi z mislijo na konec uporabne dobe. To pomeni, da so zasnovani tako, da bo mogoče vse sestavine izdelka reciklirati. Vzporedno pa investiramo v razvoj in raziskujemo nove možnosti pridobivanja materialov iz različnih vrst odpadkov in biosurovin,« je dodal Jahić.