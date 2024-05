Izgube zmanjšale efektivno obdavčitev podjetij

V nadaljevanju preberite:

Začasni podatki finančne uprave (Furs) kažejo, da so se davčno priznani prihodki pravnih oseb v Sloveniji lani povečali zgolj za odstotek in dosegli 157,8 milijarde evrov. Podobno je mogoče razbrati tudi iz podatkov Ajpesa o poslovanju gospodarskih družb. Ti so namreč pokazali, da se je rast prihodkov gospodarskih družb lani skoraj povsem ustavila, prihodki, ustvarjeni na tujih trgih, pa so celo upadli za šest odstotkov. Prihodki nepridobitnih dejavnosti so se lani povečali za več kot osem odstotkov.

Kako je to vplivalo na obdavčitev podjetij?

Kako podjetja koristijo davčne olajšave?

Kateri davčnih olajšav je največ?

Koliko so podjetja namenila za pomoč po poplavah?