Izjava za pomoč samozaposlenim v eDavkih

Samozaposleni, ki jim bo država v trenutnih razmerah epidemije novega koronavirusa priskočila na pomoč z oprostitvijo plačila socialnih prispevkov in izplačilom mesečnega temeljnega dohodka, lahko pri finančni upravi že vložijo ustrezno izjavo To je mogoče storiti zgolj prek sistema eDavki , bodisi prek računalnika ali mobilne aplikacije. Skrajni rok je 31. maj.Za pomoč lahko zaprosijo tisti, ki so v marcu utrpeli vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v primerjavi s februarjem oziroma v aprilu ali maju vsaj 50-odstotno zmanjšanje prihodkov v primerjavi s februarjem.Za marec bodo prejeli temeljni dohodek v višini 350 evrov, za meseca april in maj pa po 700 evrov. Enaka pomoč je predvidena za kmete in verske uslužbence.