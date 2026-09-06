Izjemni vzpon miamijskega gospodarstva

Na petkov večer v Miamiju nepremičninski posrednik za luksuzne nepremičnine stopi iz imenitnega lokala in se ustavi pred nebotičnikom. Proslavlja prodajo hiše – za 50 milijonov dolarjev. Kupca ne želi imenovati, pove pa, da večinoma prodaja tehnološkim magnatom in upravljavcem skladov. Kar zadeva nebotičnik 830 Brickell, je njegov spodnji del sicer nekoliko zanemarjen, a velja za enega najdražjih poslovnih prostorov v ZDA na kvadratni meter. V njem imajo sedež velik hedge sklad Citadel, investicijska družba v lasti družinskega podjetja tehnološkega milijarderja Petra Thiela in dve vodilni odvetniški pisarni. Miami je že dolgo pomembno regionalno središče. Toda njegovo gospodarstvo je res temeljilo na bližini Latinske Amerike, pa tudi na občasno precej razvratni zabavni industriji. Takrat ...