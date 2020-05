Izkoreniniti socialni damping v gradbeništvu

Ljubljana – V javnem naročanju na področju gradbeništva nastajajo tektonski premiki. Naročnik bo lahko izločil tiste ponudnike, ki imajo dampinške cene. To sta s skupnimi močmi dosegli združenji gradbenih podjetij in sindikatov. Kaj uvajamo v zakonodajo?Preberite tudi: Kolektor je trden, delničarji nimajo razloga za skrbV okviru tretjega paketa pomoči za blaženje posledic epidemije koronavirusa v zakonodajo uvajamo smernice evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU. Po teh smernicah na javne razpise (nad pet milijonov evrov) ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso ...