Izkoristite subvencije za nakup čistilne naprave

Časa imate samo še nekaj mesecev

Če vaš dom ni priklopljen na kanalizacijski sistem oziroma komunalno omrežje, potem boste do konca letošnjega leta morali kupiti in vgraditi malo čistilno napravo . To velja tako za novogradnje kot tudi obstoječe hiše, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 14. 12. 2002, gradnja javne kanalizacije pa tam ni predvidena. Enako velja seveda tudi, če je vaša greznica dotrajana in pušča ali pa ni bila zgrajena po veljavnih predpisih. Vedeti je treba še, da za vgradnjo male čistilne naprave potrebujete vodno soglasje, zato priporočamo, da se projekta lotite pravočasno.Več o tem si preberite TUKAJ. Naročnik oglasnega sporočila je Zagožen d.o.o.