FOTO:Izpolnitveni pomočniki, nov trik v javnem naročanju?

Ljubljana – Kako lahko kandidat za javno naročilo, ki ne nominira podizvajalcev, sam pa ni sposoben izvedbe, vseeno dobavi naročeno? Na primeru športne dvorane v Mengšu opisujemo, da je podjetje Elan Inventa zadrego rešilo s pomočjo »izpolnitvenih pomočnikov«. Udeleženci razpisov menijo, da gre za sivo področje, saj ni jasno, kaj in koliko posla opravi podjetje samo in koliko ga opravijo izpolnitveni pomočniki ter kdaj pomočnik doseže status podizvajalca.Občina Mengeš je objavila razpis za vgradnjo notranje in zunanje opreme za športno dvorano Mengeš. Na razpis so se prijavila tri podjetja, in sicer Dema Plus, Lesnina MG ...