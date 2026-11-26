Skupni bruto prihodki predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka so od leta 2012, ko se je pridružil banki, do lani znašali 6,6 milijona evrov. Od tega je Brodnjak v 14 letih na račun prejel 2,75 milijona evrov neto, v javne blagajne pa se je od njegove plače steklo okoli pet milijonov evrov. Blaž Brodnjak je v največjo slovensko banko kot član uprave prišel leta 2012, julija 2016 pa je postal predsednik uprave. Iz letnih poročil je razvidno, da so njegovi bruto prihodki v tem času znašali 6,6 milijona evrov, in sicer tako fiksne plače kot vse variabile, nagrade, regresi in tako dalje. Skupni strošek NLB je v tem času znašal 7,7 milijona evrov, saj so prispevki delodajalca v tem času skupaj znašali 1,1 milijona evrov. Blaž Brodnjak je v tem času plačal okoli 2,4 milijona evrov dohodnine in ...