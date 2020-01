Izredna nagrada za Greggsove delavce

Za britanske pekarne Greggs je bilo preteklo poslovno leto tako uspešno, da bodo letos, in to še januarja, 25.000 zaposlenim izplačale sedem milijonov funtov (8,13 milijona evrov) izredne nagrade iz poslovanja, tako da bodo dobili od 75 do 300 funtov (od 87 do 349 evrov). Greggsova prodajna uspešnica je bila veganska klobasica v listnatem testu (ang. vegan sausage rolls), s katero so močno povečali prodajo in dobiček, poroča spletna izdaja časopisa The Guardian.O zelo uspešnem poslovnem letu in izredni, dodatni nagradi za zaposlene v pekarnah Greggs poroča tudi tiskovna agencija Reuters, ki dodaja, da podjetje po že ustaljeni ...