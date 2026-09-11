Izstrelitev Vzajemne, a slovenski družbi sta po letošnjem donosu daleč spredaj

Ta teden je za presenečenje na Ljubljanski borzi poskrbela Vzajemna. Delnica družbe, ki je začela kotirati na Ljubljanski borzi 4. marca letos, je, potem ko je dlje časa vztrajala pod vrednostjo 1,4 evra za delnico, teden zaključila nad mejo dveh evrov. Z zaključkom današnjega trgovanja je sicer Vzajemna prekinila šestdnevni trend rasti, ki je sredi tedna dobil močan pospešek. Delnica je bila prejšnji petek vredna 1,45 evra, ta četrtek je splezala do 2,15 evra za delnico, danes pa se je pocenila za dobra dva odstotka na 2,10 evra. To je 2,1-krat toliko kot je znašala nominalna vrednost delnice ob preoblikovanju Vzajemne – en evro. Spomnimo: če ste med tistimi delničarji, ki jim je bilo ob preoblikovanju Vzajemne dodeljenih do 120 delnic, ste imeli na izbiro vzeti denar ali delnice. Če bi ...