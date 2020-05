Izvoz bo še naprej hrbtenica gospodarstva

Dogajajo se globalni premiki, industrija je zaradi posledic zdravstvene krize v silovitem prestrukturiranju, proizvodne verige se premikajo bliže Sloveniji. Kaj bo s slovenskim izvozom v tem kontekstu? »Izvoz bo še vedno ključno gonilo slovenskega gospodarstva,« je prepričan Sergej Simoniti iz Coface PKZ Zavarovalnice.»V primerjavi s krizo iz leta 2008, ki se je iz finančnega sektorja prenesla na vse druge gospodarske dejavnosti, je covid-19 nemudoma prizadel veliko večino gospodarskih dejavnosti in geografskih območij. Tovarne so prenehale proizvajati, storitve so se prenehale opravljati, trgovine so se zaprle. Razvitejše države ...